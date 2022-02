Gas o electricidad: ¿Qué es más barato?

La situación económica actual en España se ha visto agravada por una inflación cada vez más al alza a causa del incremento del precio de la electricidad, haciendo que enero de 2022 sea el más caro de la historia en gasto de esta energía, alcanzando un precio medio de la luz de 201,72 euros/MWh.

Estos precios desorbitados en muchas ocasiones son imposibles de asumir para muchos ciudadanos, por lo que el consumir de forma sostenible pasa a un segundo plano. Tanto es así, que un horno cuya fuente energética es el gas es cinco veces más barato que uno que tenga una eficiencia energética de categoría A, los más “ecofriendly” del mercado, según el último estudio elaborado por el comprador de precios, idealo.es. Aunque esto no sólo ocurre con ciertos electrodomésticos, sino que las cocinas tradicionales cuestan 656,56 euros menos que las más sostenibles.

Por lo tanto, en términos generales, el consumo de gas es más económico que el de electricidad, aunque su instalación sea más costosa. No obstante, la electricidad no ha sido la única que ha sufrido un incremento de los precios, sino que este combustible se suma a la lista, ya que su coste no ha parado de aumentar. Este se ha visto acentuado por las tensiones geopolíticas como el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que cabe recordar que la mitad del gas que llega a España proviene de Argelia y de Estados Unidos, aunque no existe una dependencia tan grande de Moscú como ocurre en otros países europeos.

El precio de las cocinas con etiqueta A crece un 12%

La diferencia de precio entre los productos de gas y los eléctricos es cada vez más grande, tanto es así, que el coste de las cocinas con una etiqueta de eficiencia energética ha aumentado un 12% respecto al año pasado, superando los 1.240 euros de precio medio.

La subida del IPC interanual del 6,7% a cierre de 2021 y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España situado en los 1.000 euros, ha hecho que el poder adquisitivo de los españoles se haya visto mermado, por lo que estos precios han afectado inevitablemente a la demanda de dichos electrodomésticos más ecofriendly. La búsqueda de lavadoras eficientes ha caído un 23 % en tres meses, la de los hornos con categoría A se ha derrumbado un 46% y la de neveras, otro 16 %, según los datos del comparador de precios.

Entonces, ¿cuál es la solución? Los consumidores han apostado por los productos cuya fuente de energía sea el gas, ya que a pesar de ser mucho más contaminante (aunque Bruselas apuesta por otorgar a esta energía y a la nuclear la etiqueta verde), también es más asequible. De hecho, desde septiembre del año pasado hasta enero de 2022 las estufas con bombonas han sido el producto estrella de muchas familias este invierno, duplicándose su demanda.

Sin embargo, no fueron estas navidades cuando los aparatos de gas subieron su mayor pico, sino que este se produjo en el mes de noviembre, en los que hornos y placas de cocina vieron aumentar su demanda a raíz de los rumores de un apagón a nivel europeo.

“Si queremos cuidar nuestro planeta mejor, sería recomendable apostar por bienes más ecofriendly. Asimismo, a lo largo del año hay diferentes momentos en los que comprar estos productos es más barato. Solo hay que estar atentos y contrastar precios”, afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es.