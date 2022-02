Podemos, en guerra contra los superricos

Inflación en Estados Unidos

La inflación de EEUU no frena: en este primer mes de 2022, la tasa de variación interanual de los precios se elevó hasta el 7,5%, la más elevada de los últimos 40 años. No se trata, además, de un dato que guarde relación alguna con el famoso «efecto base»: la tasa de inflación intermensual (de diciembre a enero) se ubica en el 0,6%, lo que si se mantuviera ininterrumpidamente a lo largo de los doce meses de 2022 arrojaría una tasa anual acumulada de aproximadamente ese 7,5%. Todavía peor: la tasa de inflación subyacente (la que no tienen en cuenta ni los precios de la energía ni de los alimentos) escaló hasta el 6% en términos interanuales, lo que muestra lo generalizada que se encuentra esta elevación de los precios. No es sólo una cuestión de la energía.