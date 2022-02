Las Administraciones públicas toman medidas contra posibles ciberataques de hackers rusos

El Gobierno se prepara para afrontar todas las repercusiones que el conflicto entre Ucrania y Rusia puede desencadenar contra nuestro país, sobre todo a través de las redes de telecomunicaciones. Por esta razón, el Gobierno ha transmitido a diferentes administraciones, ministerios y organismos una serie de recomendaciones para intentar minimizar al máximo cualquier intento de ataque informático contra los servicios públicos. En concreto, a los trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social y del SEPE de toda España se les ha requerido que no mantengan encendidos sus ordenadores y terminales de trabajo cuando no los estén utilizando o hayan finalizado su jornada laboral.

Los servicios de inteligencia han transmitido al Ejecutivo que existen razones fundadas para que se produzca un ciberataque desde territorio ruso por parte de grupos de hackers, en represalia por el endurecimiento de las medidas y las nuevas sanciones tomadas por la Unión Europea contra el Gobierno y el presidente ruso, Vladimir Putin.

En concreto, las oficinas y organismos dependientes de la Seguridad Social han recibido un correo electrónico a primera hora de la mañana en el que se informa sobre alerta de posibles ciberataques desde Rusia. “Informamos que, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el nivel de riesgo por posibles ciberataques desde Rusia a organizaciones españolas, entre ellas la Seguridad Social, se considera en la actualidad muy elevado”, informa dicho correo, en el que también se explica a los empleados públicos como hay proceder para evitarlo

En este sentido, los funcionarios deben vigilar correos no conocidos y mensajes extraños, y apagar sus ordenadores cuando no se encuentren operando con ellos, ya que si se mantienen encendidos en periodos que no estén controlados por los empleados resultaría una puerta de acceso al sistema para los hackers. La notificación advierte de que la posibilidad de sufrir una intervención externa no deseada es “muy alta” y recomienda “forzarse el apagado de los equipos” en caso de de que se detecte cualquier anomalía o un comportamiento no habitual del ordenador. Inmediatamente debería informar del problema al área de informática para realizar una revisión y determinar si se ha producido una intromisión externa.

Desde el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha comunicado a las compañías de telecomunicaciones que operan en España que vigilen sus comunicaciones, preferentemente a Telefónica, que posee la red de fibra óptica más extensa y el mayor número de antenas de telecomunicaciones del país.

El Ministerio de Trabajo ya sufrió dos ciberataques el año pasado -incluido uno en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)– que mantuvo inhabilitada la operatividad de muchos de sus departamentos ministeriales, que tuvieron que trabajar en entornos estancos con cortafuegos informáticos y trabajar en un entorno seguro, aunque pasaron varias semanas antes de poder acceder a las aplicaciones administrativas y conectar con redes exteriores, por lo que estuvieron bloqueados e inoperativos muchos servicios varias semanas.

Precisamente hoy, el Ministerio de Defensa investiga un hackeo al perfil en Instagram del Estado Mayor de la Defensa en el que han aparecido imágenes de mujeres insinuantes. El perfil en la red social Instagram del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha amanecido con fotografías de mujeres en ropa interior, lo que apunta a un supuesto ciberataque. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que se está investigando un hackeo.

La UE ha creado un grupo de trabajo en materia de seguridad para garantizar el envío de información entre los socios europeos y evitar posibles ciberataques tras la ofensiva militar rusa en Ucrania. El objetivo de la constitución de este grupo de trabajo es, según han aclarado, “evitar en todo momento cualquier ciberataque o riesgo a infraestructuras o a servicios esenciales como elementos determinantes”.

Rusia es la mayor ciberpotencia del planeta y concentra al menos el 80% de los de los ataques informáticos que se producen en el mundo a través de sus redes y servidores. Analistas y especialistas militares recuerdan que la guerra en territorio ucraniano se había iniciado con anterioridad con el hackeo masivos entidades, organismos y administraciones públicas ucranianas, así como a sus entidades bancarias y financieras.