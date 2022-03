200.000 voces del campo clamarán en Madrid «contra un Gobierno que nos demoniza»

Ya no hay más atajos para el sector primario, ni quieren soportar más portazos del Gobierno, ante el que van a demostrar toda su fuerza este domingo en las calles de Madrid, con una manifestación multitudinaria en la que se esperan más de 200.000 asistentes. Agricultores, ganaderos, pescadores han unido fuerzas para obligar al Ejecutivo a que, «de una vez por todas se actúe de verdad. Si no lo hace, seremos la última generación del campo español». Quien dice esto con gran amargura es Kaelia Cotero, ganadera cántabra que no faltará a su cita en la capital porque «para este Gobierno el campo no es prioritario, nos demoniza. Con su inacción y su desprecio por el sector primario parece que lo que buscan es arruinarnos, echarnos de los pueblos y renovarlos con gente que acate sus ideologías ecologistas mal empleadas. No somos el problema, somos la solución».

Ya no pueden más, acuciados por la subida de costes de la energía, los carburantes y los suministros, por no poder repercutir la sangría de los precios en sus productos, de trabajar a pérdidas, cansados de ser los parias desdeñados del tejido productivo, de soportar una inflación insoportable y de no recibir ayudas reales que palíen la sequía y las consecuencias de la guerra de Putin. Por todo ello inundarán las calles de Madrid de tractores, cabras, vacas, gente harta y reivindicaciones justas. «Antes trabajábamos a pérdidas y ahora lo hacemos para arruinarnos», sentencia Cotero.

Los abonos, las semillas, los piensos y el agua iniciaron una escalada de precios hace más de un año y siguen sin tener techo, acelerados las últimas dos semanas por el conflicto en Ucrania. En muchas materias primas supone ya un incremento de más del 100%. «La guerra ha influido, pero esto viene ya de hace mucho. Es mentira –como dijo Pedro Sánchez en el Congreso–, que esto esté provocado por la guerra. Estamos abandonados a nuestra suerte hace mucho tiempo», critica Pedro Barato, presidente de Asaja, una de las asociaciones convocantes junto a COAG, UPA, la Real Federación Española de Caza, la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural.

Todos los sectores representados

Cazadores y defensores del toro y de la Fiesta Nacional también estarán defendiendo «lo que creemos justo. Salimos a la calle no solo por la insoportable situación de las explotaciones agrarias, sino para mostrar nuestro rechazo a las políticas sesgadas, demagógicas e ideologizadas de ecologistas y animalistas radicales tomadas como propias por el Gobierno y que han criminalizado la caza. Nuestra presencia es fundamental para mantener los ecosistemas en equilibrio», explica a LA RAZÓN Pedro Ampuero, famoso arquero y cazador que no faltará a su cita en las calles de Madrid.

Tampoco lo hará Andrés del Campo, presidente de Fenacore, una de las principales asociaciones de regantes que también reclama al Ejecutivo «un plan hidrológico sin sesgos políticos. Todo lo que quieren hacer lo han hablado solo con una parte, los ecologistas y los ambientalistas. Pero ellos no conocen cuáles son las necesidades de los regantes, que van a perder las explotaciones por falta de agua», denuncia.

El campo español –si se suma el sector agroalimentario– supone el 12% del PIB nacional. Esos son más de 14.000 millones de euros. Pero con todo el complejo agroalimentario -con sus sectores asociados- y pesquero esa cifra se quedaría corta y alcanzaría los 20.000 millones de euros. «Todo se puede perder por una política errónea».

En el mismo sentido, Pedro Barato carga contra lo que define «una nueva muestra de lo que piensa hacer el Gobierno con el sector primario. Somos el 12% del PIB y, sin embargo, solo han asignado al campo el 0,33% de los fondos de los planes de recuperación. Eso lo dice todo y muestra aún más el desconocimiento que con el que actúan contra el campo». Ese campo que el domingo clamará con la injusticia.

La contramanifestación de UGT

El presidente de Asaja no quiere «pensar mal» ni que «se intenta boicotear la manifestación desde el Gobierno», pero han tenido que «negociar mucho» para poder manifestarse en Madrid. «Finalmente se ha impuesto la cordura y la lógica en la Delegación del Gobierno». Cosa distinta es lo que piensa del sindicato UGT, sobre el que tienen la sensación de que han preparado una contramanifestación. «No me gusta pensar mal, pero nos ha extrañado mucho la convocatoria de UGT bajo el ‘’No a la Guerra’' a la vez que la nuestra y en el mismo lugar. Le hace a uno pensar mal. No creo que haya sido deliberado, pero mira que hay días para hacerla».