El presidente de Asaja clama contra el Gobierno: «Dejen de insultarnos y tomen medidas de una vez. No aguantamos más»

«Ahora es el Gobierno el que tiene que mover ficha. El campo, la caza, los toros, la pesca... Todos hemos hablado alto y claro en la calle. Ahora es el señor Sánchez y sus ministros quienes deben tomar las medidas necesarias para resolver esta situación, como ya han hecho, Francia. Italia, Portugal, Alemania sin esperar más tiempo». Con esta contundencia habla a LA RAZÓN Pedro Barato presidente de Asaja, que espera que el mensaje haya llegado al Ejecutivo y que «de una vez por todas nos ayude y se deje de excusas. Estamos al límite de la desaparición. No podemos aguantar más».

Barato señalaba durante la manifestación que «hemos venido a gritar basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación, el trabajo y el futuro de miles de familias. Que dejen de insultar al campo. No podemos esperar más. Si el Ejecutivo no atiende nuestras peticiones es porque es un irresponsable y tomaremos nuevas medidas».

El presidente de esta asociación agraria espera que con esta manifestación el Gobierno «se dé de una vez por todas por aludido, que deje de faltarnos al respeto a los pescadores, al sector agrario, a los cazadores, al mundo de los toros, a las tradiciones. Somos un sector fundamental y nos tratan con desprecio y con un total desconocimiento de lo que es el mundo rural». Especialmente se mostró muy duro con algunos ministros, «que siguen tratándonos como un sector de segunda clase y actúan con mala fe». Se refiere en concreto a Alberto Garzón o a las ministras Teresa Ribera, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. «Insultan nuestra inteligencia y toman decisiones a nuestras espaldas y sin contar con nosotros ni consultarnos».

Carga especialmente contra la politización ideológica de Garzón, «porque no entiende nada de lo que pasa en la ganadería», y contra Ribera «porque se limita a tomar decisiones importantísimas como el lobo hablando con asociaciones afines y comunidades autónomas que ni siquiera tienen ese problema y no con nosotros. O se toman medidas absurdas contra los toros. Solo pedimos libertad en un país libre». También tiene especiales críticas para Díaz o Escrivá. «Nos imponen una reforma laboral en la que se cargan la temporalidad, que en el campo es vital, nos suben el SMI un 30% y se nos disparan los costes, pero nosotros no podemos repercutir en igual medida esos incrementos. En fin, son tantas cosas que no pararíamos». Finalmente, recuerda al Gobierno «que no pedimos limosnas y subvenciones, solo que sea justo».