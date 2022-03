La huelga puede dejar sin cerveza a bares, restaurantes y supermercados

La huelga de transportistas que comenzó hace ya una semana, el pasado 14 de marzo, continúa azotando a España, paralizando las distribuciones a nivel nacional, generando un fuerte impacto en el tejido empresarial de nuestro país.

A la patronal de Cerveceros de España, ahora se le suma Heineken España, quién ha manifestado su “gran preocupación” por el impacto que estas reivindicaciones están teniendo en sus operaciones, tanto en lo que respecta al negocio de sus clientes de hostelería, así como en las superficies comerciales. Asimismo, esta empresa avisa de que podrían quedarse sin servicio sus principales clientes.

Esta compañía que produce marcas como Cruzcampo ha manifestado en un comunicado que si la situación se mantiene, se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes, “y a aprovisionarse de materias primas, debido a los violentos piquetes que impiden las normales operaciones de la compañía”.

La cervecera, ante esta “compleja situación” reclama que las administraciones públicas se impliquen con el objetivo de que “se garantice la libertad de movimientos de los transportistas que quieren seguir trabajando, respetando el derecho de aquellos que han decidido adherirse al paro de forma voluntaria”.

La compañía con este objetivo previamente mencionado, está “trabajando intensamente con distintas autoridades nacionales y regionales”, así como con asociaciones empresariales y sectoriales como Cerveceros de España y FIAB.

Desde Heineken confían en que pueda resolverse lo antes posible y no afecte aún más “a todos aquellos que también están sufriendo sus consecuencias”, como el sector agroalimentario en su conjunto, los hosteleros, establecimientos comerciales, “y, por supuesto, los consumidores”.

La patronal de Estrella Galicia y Mahou alertan de los peligros de la huelga

No obstante, esta no es la primera compañía del sector de la cerveza que lanza un mensaje de peligro por las consecuencias de la huelga de transportes, sino que la patronal de Cerveceros de España, que engloba grandes marcas como Mahou o Estrella Galicia, ya alertó de “graves incidentes” registrados a raíz del paro “que no solo han atentado contra la libertad de movimientos, sino que han generado daños materiales”.

Desde la asociación explicaron que estos hechos pueden generar un “gran impacto” en el suministro de esta bebida alcohólica, no tan sólo en el canal de distribución, sino también en los establecimientos de hostelería.

“A nuestras instalaciones industriales, tanto la fábrica de cerveza de Estrella Galicia o la de sidras Maeloc, como los manantiales de Cabreiroá, Agua de Cuevas o Fontarel, no llegan desde el lunes ni materias primas ni el resto de suministros básicos para el envasado, lo que podría suponer la paralización total de la actividad”, reconocieron fuentes de la compañía el pasado 18 de marzo.

Asimismo, desde la patronal recuerdan que esta bebida puede llegar a suponer hasta el 25% de la facturación en los bares, cifra que que ascendería hasta el 40% en el caso de pequeñas empresas de restauración de menos de 10 empleados. Así, llama la atención “sobre los posibles menores ingresos y repercusión en el empleo de un sector tan castigado en los dos últimos años en el caso de que impida que la cerveza llegue a estos locales”.