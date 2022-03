Las asociaciones de las grúas de auxilio en carretera darán libertad a sus asociados para sumarse la huelga

La rueda de las movilizaciones no cesa y el goteo de sectores que se suman a la huelga crece por momentos, Los últimos en unirse a los paros han sido las empresas de grúas de auxilio en carretera -integradas en su mayor parte por trabajadores autónomos-, que a partir de esta semana pueden de prestar servicio “hasta que el Gobierno dé una solución” a la subida de costes, explicaron a LA RAZÓN gruistas que han decidido parar. Aunque no serán todas ni tampoco dejarán de prestar servicios esenciales de asistencia en carretera. “Nosotros no podemos dejar de atender a la gente que se le avería su vehículo. Los usuarios pueden estar tranquilos”. Lo sí que se restringirá al máximo serán los transportes a talleres o a zonas de almacenamiento.

De momento, ya han parado en Extremadura a través de Asexteac, que ha decidido seguir la decisión de Fenadismer, Fetransa y Feintra de unirse a los paros. Según fuentes del sector, las grandes asociaciones están preparando un comunicado conjunto en el que darán libertad de adherirse a la huelga a sus asociados. Entre todas ellas representan a casi 3.000 grúas y vehículos taller.

Ayer, a los pequeños transportistas que llevan más de una semana con movilizaciones y paros se les unieron algunas de las grandes patronales, ante la “falta de concreción de las medidas presentadas por el Gobierno. No se sabe ni en qué consistirán dicha medidas ni cómo se articulará”. Tampoco queda claro “lo más importante: en qué cuantía de la posible ayuda le corresponderá a cada transportista, y si ésta llegará tanto a los transportistas pesados como a los ligeros”, explicó la asociación Fenadismer en un comunicado conjunto con Fetransa y Feintra, las tres asociaciones que han decidido desmarcarse de la posición oficial del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano designado por el Ejecutivo para dialogar en la mesa de negociación, que aceptó la oferta del Ejecutivo.

Tanto para estas tres asociaciones como para la primera convocante de los paros -la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional- y las grúas de auxilio en carretera, la oferta presentada por el Gobierno ha resultado «insuficiente» e «inconcreta» para estas organizaciones, por lo que han rechazado la oferta del Gobierno y se han sumado oficialmente a los paros. Entre las Fenadismer, Fetransa y Feintra suman 32.000 empresas y más de 50.000 vehículos, a los que hay que sumar los que ya estaban en huelga. Según cifras de estas asociaciones, dos de cada tres camioneros han decidido parar.