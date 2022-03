“¿Dónde están la ministras?”. Los transportistas, indignados por su marcha en plena negociación

Cada hora que pasa el acuerdo entre los transportistas y el Gobierno parece más lejos, pese a que fuentes de la mesa de negociación han confirmado que el descuento en el precio del combustible para los transportistas podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y la otra se hagan cargo las operadoras. Sin embargo, esta oferta sigue siendo “corta” para una gran parte de los transportistas, que al cierre de esta edición siguen negociando.

Por un lado, los convocantes del paro -la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte- mantienen su protesta y no desconvocarán la huelga debido a que el Gobierno no se ha sentado con ellos a negociar. Por otro, el encuentro con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) estaba liderado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la titular de Transportes, Raquel Sánchez, que habían anunciado antes del encuentro que no se levantarían de la mesa hasta haber cerrado un acuerdo. Pero no han cumplido su palabra. Han abandonado la sala a lo largo de la tarde-noche y dejado el peso de la negociación a altos cargos ministeriales.

Hay alguien al “timón”?

Las 23h y en la sede del Ministerio solo quedan la Secretaria de Transportes y el Director General

Donde están la Ministras?

Y decía Pedro Sanchez q no se levantarían hasta alcanzar acuerdo

Los representantes del transporte allí siguen todos desde las 11 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 24, 2022

El enfado ha sido mayúsculo entre los representantes de las 12 asociaciones que se habían sentado a la mesa, aunque han decidido seguir con las conversaciones “porque nos estamos jugando mucho”, explicaron. El vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado a través de las redes sociales esta situación. “¿Hay alguien al timón?” -se ha preguntado-. “Las 23h y en la sede del Ministerio solo quedan la secretaria de Transportes y el director genera. ¿Dónde están la ministras? Y decía Pedro Sánchez que no se levantarían hasta alcanzar un acuerdo”, ha publicado en Twitter, mientras ha recordado que “los representantes del transporte allí siguen todos desde las 11 de la mañana″.

Sobre la media noche, los representantes de los transportistas estaban barajando levantarse de la mesa por “ausencia de una interlocución válida y con capacidad decisoria. O no son conscientes de la situación o son directamente unos inconscientes”, manifestaron a este periódico representantes de los transportistas. Algunas asociaciones que hasta ahora habían tenido un perfil más cercano a un acuerdo se están planteando ya unirse a los paros. “La huelga total está más cerca, casi a un paso”, concluyeron.

Ante la amenaza de ruptura, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha regresado a la mesa de negociación con una nueva oferta entre las manos que, al cierre de esta edición, aún estaba en discusión.