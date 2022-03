Los transportistas salen a la calle pese al acuerdo del Gobierno con las patronales

Cientos de transportistas con chalecos amarillos de todas partes del país se concentraron a pie este viernes 25 de marzo en las calles de Madrid, desde la plaza San Juan de la Cruz hasta la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que se convertirá en un “día histórico”, tal y como afirmó Manuel Hernández, líder de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte y convocante de este paro.

Las calles de Madrid sonaban esta mañana diferente: pitidos de bocinas, petardos y gritos de ministra dimisión. Pancartas con mensajes como “Somos transportistas no delincuentes” o “Señora ministra si hoy ya no nos ve, vaya al oculista”, junto con las banderas de España con la palabra SOS en ella, así como de diferentes autonomías eran ondeadas por cientos de estos trabajadores. Todos ellos estaban reunidos por una misma causa: salvar el empleo de los transportistas.

Tras más de doce días de huelga esta huelga que parecía no llegar a su fin, puede que finalmente lo tenga, ya que el Gobierno y los transportistas que secundan los paros se verán por fin las caras. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, había asegurado a primera hora de la mañana en Onda Cero que no tenía inconveniente en reunirse con la plataforma convocante del paro para explicarle el acuerdo, que es “útil y eficaz” para los transportistas.

César Narros viene de Talavera de la Reina y lleva ya 6 años siendo transportista, aunque conductor de “toda la vida”. La subida del carburante les afecta “bastante”, aunque lo que peor llevan es que no les dejen “subir los precios”. “Los precios los marca precisamente quién está negociando con la ministra. Son los que están negociando lo que nosotros tenemos que cobrar. Eso lo tendremos que negociar nosotros, no ellos”, afirma.

A pesar de que el precio del carburante les ha afectado de sobre manera, lo que algunos trabajadores de la plataforma reclaman es poner unos “precios dignos al transporte”. “No queremos una subvención para el gasóleo, lo que queremos es trabajar por un precio digno”, sentencia.

Pero este no es un caso único, ya que son miles de transportistas los que llevan una situación precaria desde años y algunos de ellos lo califican como “un robo a mano armada”, ya que estos trabajadores están aquí para sacar el país “adelante”. “Cuando llegó la pandemia salimos a la calle sin mascarilla a jugarnos nuestra vida y la de nuestras familias, y ahora nos acusan de que somos de ultra derecha. No hay derecho de que pasemos de ser héroes a delincuentes, ni antes éramos héroes ni ahora somos delincuentes. Estamos haciendo nuestro trabajo y a este paso no podemos llevar a nuestra casa comida, estamos dando perdidas”, asegura Juan Barroso entre lágrimas, transportista de Huelva desde hace 29 años.

Asimismo, este trabajador señala que no pueden llevar a cabo su oficio con el coste tan elevado del gasóleo, ya que pagan el litro a dos euros, por tanto, deberían establecerles un gasoil “profesional” subvencionado por el estado al igual que sucede con otros transportes como pueden ser los barcos o los tractores, a los que el coste de este bien se les queda prácticamente a la mitad. “No es comprensible, porque cualquier camión día y noche en la carretera gasta entre 800 y 900 euros diarios. Si encima tiene 5 o 6 camiones, con el incremento del carburante, es literalmente una ruina”, sostiene. En este sentido, este transportista ha pedido a la ministra que dimita, ya que lo que ha hecho con ellos ha sido una “vergüenza y les ha humillado como si fueran perros”. “Han muerto muchos amigos nuestros en la carretera por el coronavirus. La delincuente es ella”, sentencia.

La huelga continúa a pesar del acuerdo con los transportistas

Tras una reunión maratoniana que comenzó el día de ayer, el Gobierno junto con los representantes del sector del transporte integrantes de la Comisión Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) llegaron esta madrugada a un acuerdo, con el objetivo de que se alivie el incremento de los precios de los carburantes de estos profesionales.

“Lo dijimos y cumplimos: no nos levantaríamos de la mesa sin un acuerdo que beneficiara de forma clara al sector del transporte que sufre las consecuencias de la guerra. El Gobierno está del lado de los trabajadores, del tejido productivo y de las familias de nuestro país”, así lo anunciaba la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a través de su perfil de Twitter.

Asimismo, Sánchez enumeró las medidas que se habían aportado desde el Ejecutivo para el sector del transporte, las cuáles supondrán una “inyección de más de 1.000 millones de euros”, entre las que destacan: una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible que supondrá un ahorro de 700 euros al mes por camión; ayudas directas por valor de 450 millones; y una ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO y nueva línea de créditos.

Lo dijimos y cumplimos: no nos levantaríamos de la mesa sin un acuerdo que beneficiara de forma clara al sector del transporte que sufre las consecuencias de la guerra.



El Gobierno está del lado de los trabajadores, del tejido productivo y de las familias de nuestro país. — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) March 25, 2022

Asimismo, el Gobierno ha calificado el plan “más gran de la historia” para el sector. Además de las medidas previamente mencionadas, destacan ayudas directas de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxis, VTC y ambulancia; 20 millones de euros para facilitar el abandono de la profesión antes de los 65 años; prohibición de que la carga y descarga la hagan los camioneros; cláusula obligatoria de revisión de precios en los contratos; o la limitación a una hora del tiempo de espera durante la carga y descarga.

A pesar de este paquete de ayudas, esta solución no consiguió uno de sus principales objetivos, que era el acabar con la manifestación convocada este viernes por la Patronal de Defensa del Transporte, ya que según los organizadores de estos paros nada de lo negociado y de lo que se pudiera acordar les vale, porque la CNTC no les representa y además estos no son parte de la misma huelga.

“Estamos a un paso para desenmascarar a este comité que solamente se ha aprovechado de nosotros. Toda esta mafia que nos ha manejado y oprimido. Desde su posición dominante nos tiene arruinados y con la mayor precariedad que se puede tener”, aseguraba anoche en un vídeo el presidente de Plataforma, Manuel Hernández, haciendo un llamamiento para llenar de “fuerza y ánimo” a los transportistas para que secundasen la marcha de este viernes.