La última novedad de Mercadona vuelve locos a los niños

Quien tenga niños en casa sabrá que todo lo que ven en la televisión se les antoja, ya sea en sus dibujos animados preferidos o en la serie de moda que siguen. La cadena valenciana de supermercados Mercadona lo sabe y ha devuelto a sus estanterías un producto que vuela de sus centros físicos, puesto que ¿quién se puede resistir al dulce favorito del todopoderoso Doraemon?

Si alguien no ha visto la serie, Doraemon es un pequeño ser azul, un gato cósmico que además de tener unas cuantas aventuras con su inseparable Nobita, le vuelven locos unos bollos japoneses llamados dorayakis. Pues bien Mercadona hace realidad los sueños de todo buen amante de los dulces y los tiene a la venta en sus supermercados en un formato de 4 pequeños bollos individuales en el mismo paquete y por un precio de locura, ya que podrás llevártelos a casa por 1,25 euros.

Merienda, desayuno o tentempié

Es cierto que no debemos abusar de la bollería industrial pero de vez en cuando siempre nos podemos dar un capricho. Para los niños o no tan niños, han llegado a Mercadona estos dulces originarios de Japón, aunque allí el relleno suele ser de anko, una pasta de judías, teniendo claro que aquí en España igual no triunfaban mucho, han decidido hacerlo de algo que gusta bastante más como es el chocolate.

Dorayaki de Hacendado FOTO: Mercadona

El dorayaki es un dulce que puede servir de merienda, desayuno o tentempié y que consta de dos bollitos más parecidos a las tortitas y en medio un relleno de cacao. Si no lo ha probado nunca seguro que no podrá resistirse porque el dulce es esponjoso y tiene el cacao justo en su interior. Pero si es de los que no le gusta comprar bollería prefabricada siempre puede aprender a hacerlo en casa y rellenarlo a su gusto, ya sea de mermelada, crema de avellanas o cualquier otra cosa que le guste más. Verá que en internet hay muchas recetas para poder hacer los famosos dorayakis. Si ha decidido que es mejor comprarlos, no lo dude, en Mercadona los tienen al alcance de todos, pero si luego se convierte en irresistible para usted, no diga que no le hemos avisado. ¿Lo va a probar?