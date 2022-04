Este es el producto de Mercadona que hará que tu rostro esté siempre perfecto

Si el supermercado valenciano propiedad de Juan Roig es un auténtico top ventas en todos los productos de alimentación que saca a la venta, y sus clientes miran al detalle las novedades entre sus estanterías para implorar a la cadena que todos los productos lleguen a todas las tiendas que posee en toda España, donde es un auténtico superventas es en el departamento de Perfumería y Cosmética donde sus legiones de fans están atentos a todos los productos que la cadena de supermercados saca a la venta como novedad, o simplemente mejora alguno de los que ya tenía en sus tiendas. Cuando la gran comunidad de usuarios de productos de cosmética decide que alguno de estos productos es “milagroso” se desata la auténtica locura por ellos, en parte gracias a las redes sociales que siempre están muy atentas a todo tipo de novedades.

Mercadona tiene uno de los productos que son indispensables para el rostro en nuestro día a día, sobre todo para aquellas personas que tienen fatiga, cansancio o falta de sueño y en especial las que ya van teniendo una edad y las líneas de expresión son cada vez más destacadas. Hablamos de un corrector de ojeras, pero como no podía ser de otra manera, este correcto de venta en la sección de Perfumería y Cosmética de los supermercados de Mercadona no es igual a otros, no solo por el precio, sino que sus resultados son más que visibles desde el primer día.

Corrector Hydra-Vital Deliplus

Mercadona tiene uno de esos productos que casi todas necesitamos en casa , y es que pocas personas pueden presumir de tener una mirada limpia y descansada sin las temibles ojeras acechando debajo de nuestros ojos. El corrector Hydra-Vital de Deliplus es el cosmético que te ayudará a presumir de mirada descansada y sin parecer que tu rostro esté apagado (aunque hayas dormido pocas horas). El efecto buena cara que te proporcionará este producto va más allá de borrar las temibles ojeras, puesto que este corrector también cuida la zona de debajo del ojo y previene su aparición , no se puede pedir más por tan solo 5 euros que cuesta este cosmético.

Mercadona se ha propuesto que sus líneas de cosméticos sean para todo tipo de personas y pese a parecer un corrector de alta gama , tanto por sus resultados como por su envase, podemos adquirirlo en todas las tiendas físicas del supermercado valenciano y su tienda online por un precio más que recomendable.

Corrector de ojeras Hydra-Vital de Deliplus FOTO: Mercadona

Este corrector tiene además un aplicador metálico y acción antiedad. Ya hemos especificado que uno de sus beneficios es olvidarnos de las ojeras, pero además este corrector que se vende en formato fluido , previene las imperfecciones del contorno del ojo y proporciona un efecto antiarrugas e hidratante en esa parte delicada de nuestro rostro como es el contorno de los ojos. Es un producto ideal para las personas que tienen la piel seca o para pieles maduras , ya que este tipo de pieles son en las que el maquillaje acaba acumulándose en las líneas de expresión ya marcadas, y a veces en vez de disimularlas, las acrecienta.

Gracias al aplicador metálico que tiene este corrector , se puede introducir en el frigorífico unos minutos y después aplicar el corrector , gracias a este gesto y su aplicación en frío, el corrector proporciona que se puedan suavizar las bolsas de los ojos.

El corrector Hydra-Vital de Deliplus será tu aliado perfecto y podrás usarlo como prebase correctora antes del maquillaje. Sin duda notarás que tu rostro está más hidratado y luminoso y suavizará las terribles ojeras y bolsas que se forman en el contorno de los ojos. Eso sí, no está recomendado para pieles grasas. Por solo 5 euros seguro que merece la pena probarlo.