Las pequeñas gasolineras no descartan dejar de vender carburante a las puertas de la Semana Santa

Las gasolineras españolas que lo han solicitado están empezando a recibir hoy los adelantos para hacer frente a la rebaja de 20 céntimos por litro que deben aplicar al precio de los carburantes. Así lo han confirmado las principales patronales que agrupan a las pequeñas y medianas compañías del sector, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar). Fuentes de la Agencia Tributaria han apuntado que ya ayer lunes se aprobó la transferencia de 2.900 anticipos sobre un total de 3.500 peticiones recibidas, y se mantiene su previsión de que el 80% de las solicitudes estén resueltas entre hoy y mañana.

Sin embargo, la entrega de este dinero, aunque va a aliviar la tesorería de estas estaciones de servicio, no está resolviendo los problemas de inseguridad jurídica que, a su entender, está generando la gestión que está haciendo el Gobierno del decreto en que se recogió la bonificación. Por eso, Ceees, que agrupa a más de 4.000 de las 11.650 estaciones de servicio que operan en España, no sólo no descarta llevar a los tribunales la norma, sino que ha advertido hoy en una nota de que si la administración no atiende a las peticiones del sector, “la inseguridad jurídica hará inviable seguir vendiendo carburante a apenas unos días de Semana Santa”.

Caos y desconcierto

Ceees asegura que la forma en la que la Administración está gestionando la ejecución del decreto ley “está generando una situación de caos y desconcierto en un segmento de actividad económica fundamental para la economía”. Por eso, han solicitado al Gobierno que atienda una serie de reivindicaciones para dar seguridad jurídica al sector y evitar medidas extremas. Según esta patronal, las estaciones de servicio necesitan que la Administración “confirme por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la reducción de 20 céntimos por litro”. La redacción de la norma “es tan deficiente que admite interpretaciones. Las estaciones de servicio queremos hacer las cosas bien, pero si no nos aclaran esta cuestión, podríamos incurrir en un fraude”, asegura Ceees. Si de lo que se trata es de una bonificación al precio, es decir, una subvención, “necesitamos que así nos lo confirmen por escrito, con una mención expresa a las implicaciones tributarias que esta circunstancia tendrá para nuestros clientes que solicitan factura”, asegura la patronal.

La organización empresarial también ha denunciado que “muchas estaciones de servicio que se encuentran al día de todas sus obligaciones para con la Administración siguen sin poder pedirlos [los adelantos]”, por lo que han pedido al Ministerio de Transición Ecológica una línea de atención telefónica para resolver sus dudas y problemas.

Las estaciones de servicio también piden “una guía práctica de aplicación que les ayude a realizar las liquidaciones, de manera que se eviten errores que posteriormente desemboquen en una denegación de la liquidación. Tengamos en cuenta que hasta el momento cada estación de servicio está adelantando, de media, más de mil euros para cumplir con esta medida, pero a la hora de hacer las liquidaciones se estarán jugando un promedio de entre 30.000 y 40.000 euros por instalación”, explican. El decreto estipula que “transcurrido el plazo de un mes, contados desde el fin del plazo para la presentación de la solicitud de devolución, sin haberse efectuado la devolución, la solicitud podrá entenderse desestimada”, una redacción que desde Ceees consideran “sitúa en una situación de indefensión a las estaciones de servicio, que no tendrán capacidad de saber si la Administración les reintegrará los descuentos que vienen aplicando”.

Ayudas directas

La estaciones de servicio también denuncian que la medida “está haciendo incurrir a las estaciones de servicio en unos gastos extraordinarios que vienen a sumarse al quebranto económico que significa tener que adelantar los 20 céntimos por litro vendido. Las estaciones de servicio necesitan liquidez de forma inmediata”. Y puesto que, a su entender, la Administración central no hace sino “asfixiarnos con la muy deficiente aplicación de esta medida, solicitamos a los Gobiernos autonómicos que sigan el ejemplo de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y habiliten una línea extraordinaria de créditos al 0% de interés de los que puedan beneficiarse las empresas de un sector que genera 50.000 empleos en toda España y garantiza la movilidad de empresas y particulares”.

Ceees advierte en su nota de que en caso de que la Administración no atienda a sus peticiones, se verá obligado a comunicar a sus asociados que el modo en el que se está implementando esta medida “nos hace operar con una insoportable inseguridad jurídica. Si las estaciones de servicio continúan vendiendo carburantes a partir de entonces, será bajo su propia responsabilidad. La Administración ha de entender que si nos arrincona, obligándonos a vender a pérdidas, nos dejarán pocas salidas. Y ello a apenas unos días de una Semana Santa, que tanto nuestro sector como otros sectores de la economía preveían fantástica”. La asamblea general de Ceees se reunirá mañana a las 09:00 horas para analizar la situación creada por la administración y decidir las respuestas más adecuadas, entre las que no descartamos la adopción de medidas legales contra una disposición “mal diseñada y peor ejecutada”, advierten.