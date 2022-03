La burocracia complica el descuento de 20 céntimos de los carburantes en las pequeñas gasolineras

La bonificación de 20 céntimos por litro del precio de venta al público de determinados productos energéticos, incluidos la gasolina y el gasóleo, entrará en vigor el próximo viernes y será automática en el momento del repostaje, según informó ayer el Gobierno. Sin embargo, buena parte del sector considera que el mecanismo diseñado por el Ejecutivo para aplicarla contiene una serie de obstáculos burocráticos que van a dificultar su implementación, especialmente en pequeñas estaciones de servicio.

El lunes, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 pequeñas y medianas empresas del sector de las algo más de 11.000 que hay en España, avisó de que las estaciones de servicio de estas compañías no podrán aplicar la medida si tienen que adelantar los descuentos de sus fondos. Para evitar este problema, Hacienda detalló ayer que estas operadoras podrán solicitar, antes del 15 de abril, a la Agencia Tributaria o a la administración foral que corresponda, un anticipo a cuenta. Este adelanto podrá solicitarse por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por ese colaborador en 2021, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan ventas directas a consumidores finales. El importe de este anticipo no podrá ser superior a los dos millones de euros ni inferior a los 1.000 euros.

El sector no entiende que no se rebaje el IVA en lugar de un sistema tan complejo

Pero este mecanismo, según la CEEES, adolece a su juicio de no pocos problemas. Para empezar, a la patronal le preocupa saber en que plazo se supone que van a recibir ese adelanto puesto que la bonificación entrará en vigor el viernes y ya han avisado de que muchas gasolineras no tienen músculo financiero suficiente para adelantar los fondos que entraña el descuento. Además, les preocupa lo que ocurrirá si no pueden devolver ese dinero.

La confederación también está preocupada por la cantidad de dinero que van a recibir las estaciones de servicio dado que será el 90% de unas ventas, las de 2021, reducidas en su momento por las restricciones a la movilidad introducidas por la pandemia y que ahora han crecido.

La obligatoriedad de que el cliente también sea informado del precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación, así como del importe de la bonificación aplicada; o la referencia expresa a la aplicación de la bonificación recogida en el Real Decreto-ley que lo regula también supone según el sector un problema. Implica, según explican, «un cambio contable de cómo registrar ese importe que se está descontando».

Según la patronal de las pequeñas y medianas gasolineras, lo que se pretende con el decreto es «cambiar el software de 11.500 estaciones de servicio que hay en España». Todo, dicen, por no optar por una medida que sería mucho más rápida y sencilla como reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10%. “Es algo que no comprendemos”, afirman.

Exentas de los 5 céntimos

En principio, la bonificación diseñada por el Gobierno como parte de las medidas para amortiguar los efectos económicos de la invasión de Ucrania va a ser sufragada en un 75% por el Estado y otro 25% por las petroleras. Sin embargo, Hacienda aclaró ayer que el descuento de 5 céntimos por litro de carburante que inicialmente corresponde a las compañías lo asumirá el Estado en el caso de las pequeñas gasolineras, considerando como tales aquellas con una facturación inferior a 750 millones de euros.

Las petroleras con capacidad de refino que superen los 750 millones de euros anuales sí deberán aportar esos 5 céntimos como “prestación patrimonial de carácter público no tributario”, aunque la norma permitirá no abonarla a aquellas compañías “que se comprometan a realizar de forma inequívoca” igualmente una rebaja de ese importe o superior ya sea “directamente” o a través de su red de gasolineras.

Hacienda precisó que se bonificarán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado (GNL), el AdBlue, el bioetanol, el biodiesel y mezclas de gasolina con bioetanol o gasóleo con biodiesel con etiquetado específico. En cuanto a los usos, el descuento está restringido al carburante para motores de vehículos terrestres, embarcaciones y “motores estacionarios y todo tipo de maquinaria”.