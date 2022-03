Las patronales dan por hecho que algunas gasolineras no abrirán hoy por la ayuda de 20 céntimos

Alas 00.00 horas de hoy se ha hecho efectivo el Decreto-Ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que obliga a las estaciones de servicio a aplicar un descuento de 20 céntimos por cada litro de carburante que sirvan. Una medida con la que el Ejecutivo trata de paliar la imparable subida de precios que han experimentado la gasolina y el gasóleo como consecuencia en buena medida de la invasión de Ucrania y que ha sembrado el caos y el malestar entre las pequeñas y medianas empresas del sector, que consideran muy probable que muchos de los que vayan hoy a repostar se encuentren con algunas estaciones de servicio cerradas en algunos puntos de España.

Las patronales de estas gasolineras, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES); la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar); y Aesae, que engloba a las de bajo coste y las «low cost», insistieron ayer en que son ellos los que, pese a su falta de recursos, van a tener que adelantar en un primer momento las bonificaciones a pesar del mecanismo articulado por el Ministerio de Hacienda para garantizarles la liquidez de antemano. La titular de esta cartera, María Jesús Montero, intentó calmar ayer al sector asegurando que podrán solicitar desde hoy el anticipo del descuento y que lo empezarán a recibir a partir de la próxima semana. Una vez cumplimenten el formulario con los requisitos que se colgará en la web de la Agencia Tributaria, «a partir de la semana que viene estaremos transfiriendo los anticipos», explicó la ministra.

Indignación

Sin embargo, lo adelantado por la ministra no sirvió para calmar a un sector que asegura que está conformado en su mayoría por pymes y micro-pymes que carecen del músculo financiero para adelantar si quiera en algunos casos ni un sólo día el coste de las bonificaciones. Fuentes del mismo aseguran que, si el adelanto se retrasa una semana, tendrán que tirar «a riñón» con 9.000 o 10.000 euros de sus bolsillos que muchos no tienen. Algunos, incluso, están en una situación todavía más complicada. El presidente de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez Segarra, aseguró que «estamos convencidos de que muchas gasolineras no abrirán, porque no pueden hacer frente a esos descuentos, no pueden anticipar entre 1.000 y 2.000 euros diarios sin que se concrete cuándo los van a recuperar, porque luego no podrán comprar más combustible», explicó.

Aevecar advirtió en la misma línea de que las pymes y micropymes que forman parte de este sector corren el riesgo de tener que cerrar sus instalaciones ante la «imposibilidad» de efectuar la bonificación. Esta organización, que representa a unas 3.000 de las 11.650 gasolineras que hay en España; aseguró, no obstante, que van a esperar a conocer cómo es el formulario de la Agencia Tributaria para conseguir el adelanto de la bonificación y si el dinero les llega el lunes antes de tomar decisiones más drásticas. Lo que no pueden garantizar es que todas las gasolineras que tienen asociadas vayan a abrir. Si no lo hacen, explicaron fuentes de la misma, «sería una opción en todo caso personal».

Tampoco pudieron garantizarlo desde CEEES. Esta patronal aseguró en un comunicado que «comprendemos la lógica inquietud de la sociedad ante esta situación de incertidumbre, pero no estamos en condiciones de adelantar qué pasará mañana». Las estaciones de servicio integradas en CEEES «lamentan las previsibles incidencias que la inconcreción por parte de la Administración tendrá en nuestros clientes», advirtió CEEES, que representa a más de 4.000 estaciones de servicio. Esta patronal aseguró que «resulta verdaderamente sorprendente que, con su indiferencia e inoperancia, la Administración esté condenando a la quiebra a miles de estaciones de servicio, que, a día de hoy, se ven en la tesitura de financiar con más de 1.000 euros diarios la medida aprobada por el Gobierno». CEEES aseguró que, aunque lo han solicitado, no tienen un interlocutor gubernamental con el que resolver las muchas dudas que les quedan sobre la medida y su aplicación.

Vigilancia

En previsión de que más allá de cierres algunas estaciones de servicio opten por incrementar los precios para compensar la bonificación, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró ayer que la institución que dirige ha puesto en marcha «un sistema de vigilancia mucho más intenso» para monitorizar los precios de los carburantes. El regulador, advirtió Cani, conoce «los precios de todas las gasolineras, todos los días y somos capaces de evaluar si hay o no subidas de precios, así como investigar si las variaciones responden a que los orígenes de sus compras proceden de mercados con precios más altos o a otro tipo de actuaciones», añadió.