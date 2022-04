Caos y largas colas en el primer día de aplicación del descuento de los carburantes en las gasolineras

Sistemas caídos, gasolineras cerradas, largas colas... el primer día de aplicación de la bonificación de 20 céntimos por litro al precio de los carburantes está resultando ser el caos que muchos se temían. Las estaciones de servicio se han visto desbordadas por la afluencia de miles vehículos que han pospuesto los días anteriores sus repostajes para beneficiarse hoy de la ayuda, lo que está provocando que se formen largas colas tras los surtidores.

Esta avalancha está provocando, además, que algunas compañías como Repsol hayan tenido problemas con sus sistemas que están “ralentizando el sistema”, según han explicado fuentes de la compañía, que han negado en cualquier caso que su operativa se haya caído por completo y de forma generalizada, si bien admiten que es probable que alguna estación haya tenido que dejar de operar de forma puntual en algún momento. Desde la compañía aseguran que las las operaciones en sus estaciones de servicio se han multiplicado por cinco.

El empleado de una pequeña gasolinera de Repsol ubicada en el centro de Madrid ha explicado a este periódico que “a primera hora de la mañana, he tenido a un cliente esperando media hora hasta que he podido aplicarle el descuento”. Repsol ha anunciado hoy que amplia sus descuentos de combustible hasta los 30 céntimos por litro para los clientes que usen su aplicación Waylet y hasta 25 para los que no la tengan.

Problemas generalizados en Valencia

En la Comunidad Valenciana, las terminales de venta de buena parte de las gasolineras están experimentando problemas para aplicar el descuento. Según ha explicado a Efe el presidente de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez Segarra, “no hay ningún terminal de punto de venta (TPV) preparado para hacer esta operación, y eso nos está creando un gran problema”. “Es una vergüenza y un caos lo que está sucediendo. Quizá después no nos quieran abonar el dinero que estamos adelantando por no hacerlo de forma correcta”, lamenta este empresario, quien afirma que el Gobierno ha publicado el formulario para reclamar el abono de esos descuentos alrededor de las 9.15 horas.

“Las gasolineras están intentando abrir y adaptarse, pero en conversaciones que tenemos con muchos empresarios sabemos que están teniendo muchos problemas. Algunos optan por ofrecer combustible sin descuento o por pedir a los clientes que busquen otra estación de servicio donde se lo puedan aplicar”, añade el presidente de esta patronal de gasolineras. Otras gasolineras, sin embargo, han optado directamente por no abrir, según han confirmado fuentes del sector.

Sánchez Segarra no las tiene todas consigo respecto a cuándo les va a reembolsar el Gobierno el adelanto de fondos que están teniendo que hacer para sufragar la bonificación. “Veremos si pasan tres días o tres meses”, ha dicho. A este respecto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido hoy que “es posible” que pueda darse “un pequeño desajuste de uno o dos días” en el pago a las estaciones de servicio de la bonificación. En todo caso, Ribera ha pedido a las gasolineras “tranquilidad”, porque se está “ensayando” una “respuesta muy inmediata, digital y de pagos automáticos” para hacer posible esta rebaja del precio del carburante para todos los ciudadanos. “Merece la pena que salga bien”, ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a la cadena Ser Catalunya recogidas por Europa Press.