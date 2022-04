El Gobierno desata el caos en los repostajes y la guerra entre las gasolineras

Las empresas advierten de problemas para solicitar los adelantos

Las pequeñas y medianas estaciones de servicio temen que los adelantos de las bonificaciones no lleguen tan rápido como les ha prometido Hacienda. De momento, los alrededor de 3.000 euros de les costarán los de ayer y el fin de semana los pondrán ellos de su bolsillo. Y aunque el Gobierno insiste en que recibirán el día a partir del lunes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió ayer que «es posible» que pueda darse «un pequeño desajuste de uno o dos días» en el pago. Mucho tiempo en algunos casos que puede conducir al cierre de algunos negocios, como advirtieron tanto la patronal CEEES y la CEOE, que aseguró que la situación de algunas de estas empresas es «dramática».

Las compañías no dispusieron hasta las nueve y media de la mañana de ayer del formulario de la Agencia Tributaria para solicitar el dinero. Y algunas, según advirtieron desde Aevecar, están teniendo problemas para rellenarlo porque «hay documentos que no admite y también solicita datos que no son tan fáciles de tener a mano», según explicaron desde esta patronal, que aseguraron que sus asociados pagarán con sus recursos las ayudas hasta que puedan.