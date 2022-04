El Gobierno abre la puerta a prorrogar la ayuda a los carburantes

La ayuda de 20 céntimos por litro a los carburantes se podría prorrogar más allá del 30 de junio. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró ayer en una entrevista en TV3 que dependiendo de la evolución de los precios y la espiral inflacionista, la bonificación se podría extender durante los meses de verano, una época de fuerte consumo de carburantes por los movimientos vacacionales. En el actual contexto de “incertidumbre”, la ministra de Transportes afirmó que “ahora es muy difícil hacer previsiones” pero que “si vemos que son necesarias las líneas de apoyo y estímulo, las continuaremos aplicando”.

Noticias relacionadas Posible fraude. Facua denuncia a 208 gasolineras por subir precios justo antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos

Los precios de los carburantes se mantienen todavía muy altos a pesar de la aplicación del descuento. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la entrada en vigor del descuento ha provocado que esta semana el precio que se paga por los carburantes al repostar haya caído el 11,27% en el caso de la gasolina y el 10,34% en el del gasóleo, hasta los 1,613 y los 1,647 euros por litro, respectivamente. Sin embargo, el precio real de ambos combustibles no sólo no ha caído, sino que, en el caso del diésel, ha subido. Eliminando los 20 céntimos de bonificación, sería de 1,847 euros por litro, frente a los 1,837 de la semana anterior. La gasolina se situaría en 1,813 euros el litro, frente a los 1,818 euros de la semana previa. Incluso con los descuentos, los precios que se van a pagar por repostar esta Semana Santa son los más altos registrados nunca en este periodo vacacional. Según cálculos de la OCU, llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ahora unos 23 euros más que hace un año y en torno a 15 euros más en caso de hacerlo con gasolina, a pesar de la reducción de 20 céntimos por litro.

Problemas

A pesar de que Sánchez aseguró que no se puede dudar de que en los próximos días el 100% de las gasolineras que han solicitado el adelanto para afrontar el pago de las bonificaciones va a recibir el dinero, lo cierto es que en el sector de las estaciones de servicio la aplicación del descuento sigue generando problemas. Y dado que sigue habiendo dificultades, a los empresarios les preocupa que la medida se pueda ampliar en el tiempo. Víctor García, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), asegura que la normativa que regula los descuentos tiene muchas lagunas que no les han resuelto. El decreto estipula que las estaciones de servicio recibirán en concepto de adelanto un 90% del importe medio que vendieron en las mismas fechas de 2021. Pero, como dice García, «no contempla situaciones como las de estaciones de servicio que tuvieran que cerrar por algún motivo o aquellas que se han abierto con posterioridad y que, por tanto, no tienen ninguna referencia». Tampoco tienen claro todavía cómo justificar los litros vendidos para que Hacienda haga cuentas y les liquide la parte que no queda cubierta con el adelanto que ahora está concediendo. Además, advierte, existe el riesgo de que Hacienda les deniegue el adelanto y tenga que asumirlo en su totalidad contra sus cuentas. Y aunque queda la opción de un recurso administrativo, muchas no tendrían músculo financiero para aguantar el tirón.

García asegura que las gasolineras de Aevecar -más de 3.000- «no tienen interés en cerrar, sino en que Hacienda les resuelva estos problemas». Pero como ya informó este periódico en su edición del pasado jueves, lo cierto es que se está produciendo un goteo de estaciones de servicio que están cerrando porque no pueden afrontar los adelantos de dinero para sufragar la bonificación. En este momento, ya superan las 200 entre las asociadas a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), la mayor patronal del sector con más de 4.000. Son pequeños establecimientos diseminados en pequeñas localidades, aseguran.

La situación, además, amenaza con agravarse en los próximos días en algunas zonas del país debido al mayor volumen de repostajes por Semana Santa, según explicó a Efe ese mismo día su secretario general, Nacho Rabadán. El sector asegura que ahora, una vez superada la pandemia y las restricciones a la movilidad, su facturación se ha incrementado, por lo que el anticipo, al tomar como referencia las ventas del año pasado, cuando las restricciones de movilidad las golpearon de forma importante, apenas cubre el 50% de las actuales, teniendo que adelantar ellos el otro 50% de su bolsillo. «Nuestra estimación es consistente con las previsiones de Hacienda, que ya en enero y febrero vio cómo los ingresos fiscales por los impuestos relacionados con los carburantes aumentaron un 37% y un 40%, respectivamente», explicó Rabadán. Y el decreto, como añade García, no tiene en cuenta picos de consumo como el que habrá con la Semana Santa, que distorsionarán más todavía las medias.

Algunos proveedores no sirven ya a las gasolineras si no les pagan por adelantado

Para aliviar las tensiones de tesorería que está generando a las gasolineras el tener que adelantar la bonificación, tanto la Ceees como Aevecar han solicitado que otras autonomías sigan el ejemplo de la Comunidad Valenciana y lo financien con créditos a tipo 0. Algunas, asegura Víctor García, han sido receptivas a su petición.

Entre tanto, Rabadán asegura que ya hay pequeñas gasolineras en venta y bancos ofreciendo financiación a estaciones de servicio para garantizar su liquidez. Eso sí, con interés. Los problemas, dice, son muy reales hasta el punto de que hay proveedores que no sirven carburantes a las estaciones de servicio si no les pagan por adelantado. «No sé quién pensó que nuestras empresas tienen cientos de miles de euros en sus cuentas. Son pequeñas empresas», asegura Víctor García, que no entiende todavía que hayan tenido que ser las gasolineras las que tengan que adelantar el dinero.