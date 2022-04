La semana comienza con correcciones en las bolsas

La mayoría de los principales mercados en Europa han comenzado la semana con números rojos, tras la festividad del lunes de Pascua, en una jornada en que las noticias que llegan desde Ucrania no hacen pensar en que haya una pronta resolución del conflicto, ya que Rusia ha comenzado una ofensiva en la región oriental del Donbás.

En China empieza una cierta relajación en la política de tolerancia cero contra el Covid y los confinamientos estrictos (lo que repercute en la paralización industrial de las zonas afectadas), ya que el gobierno ha anunciado que ha preparado una lista de 666 empresas que, por su relevancia, podrán reabrir o mantener operaciones en Shanghai.

Hay que destacar que, pese a la apertura de determinadas empresas, la situación puede seguir afectando a la actividad normal de las mismas, ya que las medidas a implementar por las empresas son complicadas. Entre ellas destaca la imposición, por medidas de control sanitario, de que los trabajadores vivan en las fábricas de producción.

Los principales índices europeos han cerrado con signo mixto: Ibex35 -0,04%, Dax30 -0,07%, Eurostoxx50 -0,50%, FTSE100 -0,16%, CAC40 -0,83% y FTSE MIB 1,01%.

En EEUU, se han presentado los resultados de Johnson&Johnson, una de las mayores empresas del sector salud y muy valorada por los inversores al estar encuadrada en la categoría de empresas que llevan más de 50 años incrementando el dividendo al accionista ( las Dividend Kings)

El BPA ha sido casi un 4% superior al esperado (2,67$ vs 2,59$), pese a que los ingresos no han alcanzado previsiones (23,43B vs 23,69B).

A cierre de mercado en Europa, los principales indicadores americanos cotizan de la siguiente manera: Dow Jones 1,19%, S&P500 1,33% y Nasdaq100 1,85%.

Jornada en la 24 que valores del selectivo español han finalizado con pérdidas y 11 con ganancias.

Las acciones que han reflejado las más importantes caídas han sido: Solaria -2,98%, Rovi -2,59%, Almirall -2,10% y Colonial -2,10%.

Los valores que han obtenido las mayores revalorizaciones han sido: Meliá Hoteles 2,98%, Siemens Gamesa 2,82% y Grifols 1,83%.

El petróleo presenta una jornada muy bajista: West Texas -5,55% y Brent -5,38%.

El Gas Natural sufre un desplome de un -9,85%.

Los metales preciosos marcan una jornada de bajadas. El Oro con un -1,55% y la Plata un -3,35%.

Las Criptomonedas están presentando importantes incrementos de precio: ETH 7,03% y BTC 5,78%.