¿No puede recibir un Bizum? Estas son las razones y lo que puede hacer

Hace ya casi diez años que nació la popular aplicación Bizum con el objetivo de crear un "método universal, sencillo, inmediato y seguro de pago online". Aunque en 2016 era un gran desconocido para muchos, en la actualidad ya cuenta con 28 millones de "bizumers", con 38 bancos afiliados, 80.000 comercios online y 11.600 organizaciones a las que donar.

Esta plataforma permite al interesado enviar y recibir dinero al instante a través de un número de teléfono, pagar en comercios online, donar a una ONG o incluso pagar un recibo desde el teléfono móvil. Sin embargo, puede ocurrir que, de la noche a la mañana, una persona ya no pueda operar con Bizum y que sus contactos no consigan enviarle dinero a través de este sistema de pagos.

Aquel que quiera operar con Bizum debe tener una cuenta en uno de sus bancos adheridos, tener activada la banca digital e instalada la aplicación de su entidad financiera. Después deberá seguir los pasos de registro que indique el banco en cuestión. "Es muy importante que tengas en cuenta que sólo puedes operar con Bizum si previamente has activado tu cuenta", explican desde el propio sistema de pagos.

También puede ocurrir que si una persona ha cambiado de banco recientemente y no ha solicitado la baja en la antigua entidad, esta no pueda recibir bizums.

Razones por las que se tiene un Bizum no recibido

No obstante, si alguien es "bizumer" existen dos motivos por los que se puede tener un Bizum no recibido. En primer lugar, si no se tiene conexión a Internet o se está en una zona sin cobertura, es muy probable que el "bizumer" no haya recibido la notificación del banco, pero eso no significa que no se haya recibido en la cuenta. Por tanto, solo queda esperar a que la cobertura o Wi-Fi vuelva para ver ese ingreso en la cuenta bancaria.

Si la persona tiene cobertura, se deberá comprobar que el movimiento ha salido correctamente, es decir, que la operación está confirmada en la aplicación bancaria y se ha retirado el dinero de la cuenta. Otra de las comprobaciones que deberá hacerse es que el número de teléfono introducido sea correcto. Y en caso de que los datos estén mal, aquel que debe el dinero deberá hacer de nuevo la operación, y tendrá que ponerse en contacto con la persona a la que ha enviado el dinero por error para que se lo devuelva.

"Bizum es un sistema de pagos que cuenta con los mayores estándares de seguridad y se basa en el sistema de transferencias inmediatas (SEPA), por lo que tu dinero siempre se mantiene en un entorno seguro y nunca se queda en el "limbo del dinero". Viaja de cuenta a cuenta en menos de 5 segundos", sentencian.