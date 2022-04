El Consejo Mundial de Turismo cree que España se acercará este verano a su nivel de visitas habitual

La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, ha asegurado que España recuperará este verano los niveles de ingresos y flujos de visitantes internacionales similares a los reflejados antes de la pandemia y ha fijado para 2023 la recuperación total del sector turístico a escala global.

En la 21 cumbre que celebra en Manila el Consejo (WTTC, por sus siglas en inglés), Simpson ha pronosticado en un encuentro informal con medios en español que el turismo británico, principal emisor hacia España, alcanzará este verano cifras de llegadas históricas. “La gente esta deseando viajar y está harta de restricciones. Quieren volver a verse, estudiar fuera... Estamos detectando un fuerte repunte en Brasil, México, Colombia, en toda Europa”, ha explicado. En este sentido, ha remarcado que en Europa hay países donde se están eliminando casi todas o todas las restricciones de viaje, como en el caso de Reino Unido, “donde no es necesario estar vacunado para ingresar en la isla”. “Las regiones que están saliendo antes de las restricciones están ganando ventaja a la hora de ganar mercados. Ayer un juez e EE UU decisión que la mascarilla ya no es necesaria en los vuelos. Un ejemplo es Italia, donde no hay camas para abril, mayo y junio”, ha precisado.

Prueba de la recuperación es que el empleo en el sector turístico rozó en el mes de marzo en España el nivel prepandemia, con 2.388.910 afiliados a la Seguridad Social que representan el 99,4% de las altas que había en el sector en el mismo mes de 2019, según los datos publicados por Turespaña. De esta manera, los afiliados en actividades turísticas suponen ya el 12,1% del total de afiliados en la economía nacional.

Sobre el impacto de la invasión rusa a Ucrania, Simpson ha sido tajante al indicar que no espera un “impacto masivo” en los mercados europeos salvo en los países más cercanos al conflicto aunque “dependerá de la duración de la crisis”.

Durante la conferencia inaugural del encuentro que se celebra en la capital filipina, el organismo que representa al sector privado mundial de viajes y turismo ha exhortado a los gobiernos para seguir avanzando en la vacunación, que permitirá una recuperación más rápida de la industria.

Durante esta edición participarán más de 1.000 representantes del sector público y privado a nivel global, así como 30 delegaciones ministeriales como la de EE UU, India, Japón, Suráfrica y la UE, entre otras.

Asimismo, el WTTC ha presentado el último Informe de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo sobre el país anfitrión. En él, se revela que durante 2021 la contribución en la economía filipina del sector de viajes y turismo registró un crecimiento del 129%, lo que representó 41.000 millones de dólares. Sin embargo, su impacto en el PIB sigue muy por debajo del registrado en 2019, cuando los ingresos turísticos suponían el 22% del PIB filipino mientras el pasado ejercicio apenas llegaron al 5,4%.