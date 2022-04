El Ibex cierra en verde la jornada y la semana

La finalización de la sesión bursátil del selectivo español ha sido casi análoga con lo que su cotización ha hecho en el computo semanal, ya que en ambas ha terminado con incrementos de precio similares (0,61% en semanal y 0,89% en el día de hoy). En donde hay una clara diferencia de revalorización es en el YTD con sus comparables europeos. Índices como el Dax o el Eurostoxx pierden más de un -12% mientras el Ibex un -2,03%.

No obstante, los riesgos económicos para la economía del país siguen estando presentes tras anunciarse el dato del PIB del primer trimestre del año. La cifra finalmente reflejada (0,3%) es sensiblemente inferior a la pronosticada (0,5%).

Los principales índices europeos han cerrado hoy en verde: Ibex35 0,89%, Dax30 0,81%, Eurostoxx50 0,69%, FTSE100 0,50%, CAC40 0,39% y FTSE MIB 0,80%.

En Wall Street se han presentado resultados de la petrolera Exxon, una de las más importantes del mundo. Lo reflejado ha sido inferior a lo esperado en el BPA (2,07$ vs 2,23), pero no así en los ingresos del primer trimestre del presente año (90,5B vs 81,3B). La acción ha comenzado la sesión con pérdidas en la cotización.

A cierre de mercado en Europa, los principales indicadores americanos cotizan de la siguiente manera: Dow Jones -0,87%, S&P500 -1,42% y Nasdaq100 -1,49%.

Jornada en la que 17 valores del selectivo español han finalizado con ganancias y 18 con pérdidas

Los valores que han obtenido las revalorizaciones más fuertes han sido: BBVA 6,04% e Indra 5,98%

Las acciones que han reflejado las más importantes caídas han sido: Grifols 3,52% y Naturgy 2,37%.

El petróleo presenta una jornada alcista: West Texas 1,05% y Brent 1,43%.

El Gas Natural refleja un alza de precio del 2,41%.

Los metales preciosos también marcan una jornada de signo mixto. El Oro con subidas de un 0,82% y la Plata con bajadas de un -0,50%.

Las Criptomonedas están cayendo moderadamente: ETH -0,65% y BTC -0,74%.

Raúl Calle, analista de iBroker.es