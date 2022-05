¿Cómo pagará Musk Twitter?

Elon Musk es la persona más rica del mundo (su patrimonio neto ronda los 250.000 millones de dólares) y ha decidido comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. La transacción parece muy sencilla de completar: si Musk posee 250.000 millones y ha de pagar 44.000 millones, ¿dónde está la complicación? Pues que el patrimonio de Musk –al igual que el del resto de supermillonarios– no se halla en efectivo, sino esencialmente en acciones de Tesla, de modo que la cuestión sobre cómo consigue recabar la tesorería que necesita para perfeccionar la adquisición resulta muy pertinente. ¿Cómo transformará una parte de su patrimonio en dinero contante y sonante?

Pues Musk estructurará esta operación del siguiente modo. Primero, él mismo aportará 21.000 millones en efectivo gracias a la venta de acciones de Tesla que ha venido ejecutando durante los últimos meses. Segundo, 12.500 millones procederán de un crédito personal (suministrado de manera concertada por diversas entidades) que estará respaldado por parte de sus acciones de Tesla: Musk confía en poder amortizar ese préstamo a largo plazo con los beneficios que obtenga de Tesla y sin necesidad de vender un mayor porcentaje de su participación en la automovilística.

Y tercero, 13.000 millones provendrán de otro préstamo bancario pero que en este caso no será para Musk sino para Twitter: con esa financiación, la propia compañía recomprará parte de sus acciones hasta convertir a Musk en el único accionista. Esta última operación se conoce técnicamente como compra apalancada de acciones y tiene la ventaja de que el deudor no es Musk, sino Twitter, de modo que si la compañía fuera incapaz de pagar sus obligaciones Musk no tendría ninguna responsabilidad subsidiaria sobre ellas.

En total, por tanto, más de 45.000 millones de dólares que cubrirán plenamente la adquisición así como los gastos operativos vinculados a ella. Ser rico no equivale a poseer liquidez y precisamente la falta de liquidez solo puede subsanarse mediante el costoso procedimiento que está siguiendo Musk: liquidando activos (normalmente sacrificando parte de su precio de mercado) y emitiendo pasivos (soportando el coste de los intereses).