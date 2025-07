Ni Pozuelo de Alarcón ni Sant Cugat del Vallés: estos son los municipios más caros para alquilar una habitación

Todo un lujo. En esto es en lo que se ha convertido la vivienda en los últimos años, y es que cada vez es más complicado no solo comprar una casa, sino también alquilarla, por lo que a muchos no les queda más remedio que vivir de inquilinos en una habitación. No obstante, el mercado de pisos compartidos tampoco está en su mejor momento. Existe una creciente dificultad de acceso a este y encontrar habitaciones a un precio razonable se vuelve misión imposible en muchas zonas de nuestro país. Alquilar una habitación en nuestro país cuesta de media 530 euros, según muestra un reciente estudio de pisos.com.

Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón son los municipios madrileños más caros para alquilar una habitación y es que compartir piso cuesta 646,50 y 625 euros al mes, respectivamente. Tras este se sitúa Bétera en Valencia, donde el precio de arrendar una habitación asciende a 620 euros.

La lista de los municipios menos económicos también está formada por Sant Cugat del Vallès (Barcelona) con 583,44 euros, Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 574 euros y Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa) con 546,80 euros. Núcleos urbanos como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con 539,21 euros o Badalona (Barcelona) con 533,85 euros, superan ampliamente los 530 euros de media, acercándose al precio de Madrid (538,94 euros).

"Esta realidad es aún más cruda si la comparamos con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.134 euros mensuales en 2024. Destinar más de 600 euros a una habitación en algunas de estas localidades supone más del 50% del salario de una persona, lo que dificulta enormemente la capacidad de ahorro y la estabilidad financiera de jóvenes y trabajadores", alerta Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. "La elección de compartir, que antaño se veía como una opción asequible, hoy se ha convertido en una necesidad ineludible que, en muchos casos, apenas alivia la carga económica".

Los municipios más baratos para alquilar una habitación

El panorama del alquiler de habitaciones no es uniforme en todo el territorio y es que existen zonas donde el alquiler de una habitación es bastante más accesible. El municipio más barato para alquilar una habitación en nuestro país es Onteniente (Valencia), ya que cuesta 187,22 euros vivir en un piso compartido. A este le sigue Ciudad Real con 189,07 euros, Ponferrada (León) con 203,19 euros y Huelva con 211,86 euros.

"Estos grandes desajustes demuestran que con el coste de una habitación en Barcelona (623,14 euros), se podrían alquilar más de tres en un municipio como Ontinyent (187,22 euros)", asegura el portavoz del portal inmobiliario.

Las disparidades también se muestran en las capitales de provincias. Barcelona, San Sebastián y Madrid son las más caras, mientras que otras como Ciudad Real, Huelva, Palencia o Soria ofrecen precios significativamente más económicas con precios que rondan los 200 euros.

"Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de abordar el problema del acceso a la vivienda desde múltiples perspectivas, considerando tanto la realidad de las grandes urbes como el potencial de las zonas menos pobladas para ofrecer alternativas de vida más sostenibles", concluye Font.