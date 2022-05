¿Con qué edad es más probable que le acepten para viajar con el Imserso?

El programa de turismo social del Imserso ofrece para 816.029 plazas para la temporada 2021/2022. El plazo de inscripción para esta temporada terminó el pasado 30 de julio de 2021, pero los que se quedaron fuera del reparto tendrán una nueva oportunidad próximamente. Y es que el Imserso lanzará en pocos meses la oferta de la siguiente convocatoria. Conseguir o no una plaza en esta nueva campaña dependerá de la “nota” que logren según el sistema de puntos del Imserso.

Las plazas son limitadas, y aunque en algunos casos se podrá hacer incluso más de un viaje al año, hay factores que determinarán el reparto de plazas y a cuántos de estos viajes se podrá asistir. Uno de ellos es la edad. Entre los requisitos para participar en este programa de viajes más asequibles se encuentra ser pensionista de jubilación, viudedad u otras prestaciones. En todo caso, el límite mínimo de edad exigido oscila entre los 55, 60 y 65 años, en función del tipo de pensión. Puede consultar los requisitos concretos en este enlace. Pero cumplir con este límite no siempre es suficiente para lograr una plaza. Según el sistema de puntos del Imserso, cuanto mayor sea más probabilidades tendrá de que acepten su solicitud. En concreto, la variable de la edad se puntúa de la siguiente manera: a los menores de 60 años, 1 punto; con 60 años 2 puntos, y un punto más por cada año cumplido hasta alcanzar los 20 puntos con 78 años cumplidos. A las personas que superen los 78 años se les asignará igualmente el máximo de 20 puntos.

Pero que la edad sea un requisito fundamental para viajar con el Imsero es una verdad a medias. Hay dos casos en los que no es necesario reunir los requisitos de edad ni de pensión. El Imserso explica que los beneficiarios de estos viajes podrán ir acompañados por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos. Además, los padres podrán viajar junto a sus hijos, si estos tiene una discapacidad igual o superior al 45%. Cuando figuren dos participantes en la solicitud, a efectos de determinar la edad, se calculará la media aritmética de los años cumplidos por cada uno de ellos. De esta manera, si el cónyuge tiene una edad inferior a la del solicitante, bajará la media de edad de la pareja y con ello la puntuación asignada por el Imserso.

Afortunadamente, la edad no es la única variable que se juzga en el sistema de puntos. Lo cierto es que quien haya viajado en años anteriores con el Imserso tendrán menos puntuación que los que no lo hayan hecho nunca o se hayan quedado lista de espera en temporadas anteriores. “Por medio de esta variable se favorece que accedan al programa personas que no han disfrutado de su plaza en años anteriores”, explica la web del Imserso. Estos son el resto de factores que el Imserso valora y su puntuación:

Discapacidad

Si la persona solicitante tiene un grado de discapacidad igual o superior 33% se valorará con 10 puntos.

Situación económica

El Imserso también tienen en cuenta los ingresos de los solicitantes para conceder las plazas. Cuando el solicitante sea solo una persona, se considerará los ingresos de la misma. Si constaran dos usuarios en la misma solicitud se obtendrá la suma de los ingresos de ambos para aplicar el baremo y el resultado se dividirá por 1,33. El baremo a aplicar será el que se especifica en el siguiente cuadro:

-Los pensionistas que reciban el importe de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez (PNC) (402,80 euros) tendrán 50 puntos.

-Los pensionistas que cobren la pensión mínima de 900 euros recibirán 45 puntos.

-Las pensiones entre 900,01 a 1.050 euros sumarán 40 puntos.

-Desde 1.050,01 a 1.200,00 euros conseguirán 35 puntos.

-Los pensionistas que cobren entre 1.200,01 hasta 1.350 euros recibirán 30 puntos.

-Las pensiones entre 1.350,01 hasta 1.500 euros recibirán 25 puntos.

-Si cobran entre1.500,01 y 1.650 euros sumarán 20 puntos.

-Desde 1.650,01 hasta 1.800 euros consguirán15 puntos.

-Las pensiones desde 1.800,01 a 1.950 euros solo se llevan 10 puntos.

-Las pensiones desde 1.950,01 a 2.100,00 euros serán evaluadas con 5 puntos.

-Cuando el pensionista reciba más de 2.100 euros no obtendrá puntos en este apartado de valoración.

Participación en programas anteriores

“Por medio de esta variable se favorece que accedan al programa personas que no han disfrutado de su plaza en años anteriores”, explica el Imserso. Para repartir los puntos se tomarán en consideración las dos últimas temporadas de los programas, la temporada 2019/2020 y temporada 2018/2019. Pero no se computará la temporada 2020/2021 debido a que la misma fue suspendida a causa de la pandemia.

Respecto a la temporada 2019/2020 se computarán exclusivamente los viaje iniciados en el período comprendido entre octubre de 2019 y 11 de marzo de 2020. No se tendrán en cuenta los viajes con salida desde el 12 de marzo a 30 de junio de 2020, que fueron suspendidos a causa del covid-19.

La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 225 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

-Personas usuarias del programa con acreditación en fase de lista de espera en la temporada 2019/2020 tendrán una puntuación de 175 puntos.

-Personas usuarias que no hayan viajado en las dos últimas temporadas tendrán una puntuación de 50 puntos.

-Personas usuarias que no hayan viajado en la temporada 2019/2020 y sí en 2018/2019: 40 puntos

-Personas usuarias que sí hayan viajado en la temporada 2019/2020 y no en la 2018/2019: 20 puntos

-Personas usuarias que sí hayan viajado en las dos últimas temporadas la puntuación máxima por este apartado será de hasta 10 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Si se han realizado 2 o más viajes en cualquiera de las dos temporadas 2019/2020 y 2018/2019: 0 puntos.

Resto de casos: 10 puntos.

Para la valoración de las solicitudes de matrimonios o parejas de hecho se tomará en consideración la situación del cónyuge que obtenga menor puntuación.

Pertenencia a familia numerosa

En virtud de lo establecido en la Ley de Protección a las familias numerosas, se favorece el acceso al programa de turismo del Imserso de aquellas personas que ostenten esta condición. La puntuación máxima que se ha determinado para esta variable es de 10 puntos adicionales para familia numerosa especial o 5 puntos adicionales si se trata de familia numerosa general.

El Imserso explica que, si una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo existen expedientes con igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con la fecha de nacimiento del solicitante.