Elon Musk exige a todos los empleados de Tesla que “vuelvan a la oficina o que se marchen”

“Todo el mundo en Tesla debe de permanecer un mínimo de 40 horas a la semana en la oficina (...) Si no se está de acuerdo, asumiremos que has renunciado al empleo”. Así de contundente se ha mostrado Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, en un mail dirigido a la plantilla, en la que exhorta a regresar cuanto antes a las oficinas principales. El correo ha sido confirmado por varias fuentes a Reuters si bien Tesla no se ha manifestado aún sobre su autenticidad.

Musk va a contracorriente de la mayor parte de grandes firmas tecnológicas en Silicon Valley, que no están exigiendo el regreso permanente a los cuarteles generales ante la resistencia de la mayoría de empleados y los riesgos a que se produzcan contagios masivos que fuercen a reducir las producciones o causen problemas de personal.

“Esas 40 horas semanales mínimas es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica”, indica también Musk en la misiva fechada el 31 de mayo. Asimismo, se enfatiza que las circunstancias excepcionales a esa norma serían consideradas y revisadas directamente por Musk. “Además, la ‘oficina’ debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo”, se puede leer en el correo filtrado. Ante una pregunta vía Twitter sobre este supuesto correo electrónico masivo, Musk respondió que quienes creen “anticuado” trabajar presencialmente “deberían fingir que trabajan en otro lugar”.

“No hacemos los mejores productos hablando por teléfono”

Aunque Tesla ha mudado sus oficinas principales a Austin (Texas) mantiene una fábrica y su línea de ingeniería en la bahía de San Francisco. “Por supuesto que hay empresas que no requieren presentarse en el trabajo, pero cuándo fue la última vez que crearon un gran producto”, se pregunta Musk en la carta. “Tesla ha creado, crea y fabrica los productos más increíbles y operativos del mundo. Eso no pasa hablando por teléfono”.

No es la primera vez que el empresario se muestra en contra del teletrabajo. El mes pasado, Musk tuiteó: “Todas los mensajes de quedarse en casa en relación con el Covid han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro”.

Tesla tenía, a finales de 2020, una plantilla de algo más de 70.000 trabajadores en suelo estadounidense.