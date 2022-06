Cuál es la pensión máxima y mínima de jubilación en España

La subida generalizada de precios a causa de la inflación está vaciando los bolsillos de todos los españoles, siendo los pensionistas uno de los colectivos más afectados. En el caso de la pensión de jubilación, la que tienen mayor número de beneficiarios y genera más gasto al sistema público, hay que tener en cuenta que su cuantía suele ser inferior a los ingresos que percibe un trabajador en activo. Por lo tanto, mantener el nivel de vida previo al retiro laboral no es una tarea sencilla, sobre todo en el actual contexto inflacionista. Es conveniente, por ello, conocer la pensión máxima de jubilación que puede cobrar este año y también la pensión mínima, para saber la mejor y peor situación en la que se puede encontrar una persona jubilada en 2022.

Pensión máxima

A inicios de 2022 las pensiones contributivas subieron un 2,5%, conforme al IPC medio del año anterior, siguiendo la fórmula recogida en la primera pata de la reforma de las pensiones. En cambio, las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizaron este año por encima del IPC, en concreto, un 3%.

Este año la cuantía máxima para todas las pensiones públicas contributivas (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares) alcanza los 2.819,19 euros (39.468,66 euros al año) en 14 pagas, frente a los 2.707,49 euros de 2021 (37.904,86 euros al año) tras la última revalorización. Es decir, 111,69 euros más al mes. Ningún pensionista puede cobrar una cantidad superior a esta cuantía, ya que la ley establece unos límites máximos y mínimos, pese a que se cotice por la base máxima es de 4.139,40 euros mensuales.

Cuantías mínimas de las pensiones de jubilación contributiva

-Titulares de menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año (834,90 euros mensuales).

Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año (675,20 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año (638,20 euros mensuales):

-Titulares de 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año (890,50 euros mensuales).

Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año (721,70 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año (685 euros mensuales).

-Titulares de 65 años procedentes de gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: 18.701,20 euros anuales (1.335,80 euros mensuales).

Sin cónyuge: 15.156,40 euros anuales (1.082,60 euros mensuales).

Con cónyuge no a cargo: 14.385 euros anuales (1.027,50 euros mensuales).

Pensión de jubilación no contributiva

Un requisito básico para percibir una pensión de jubilación contributiva es haber cotizado como mínimo 15 años. Sin embargo, todas aquellas personas mayores de 65 años que no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo suficiente, y carecen de rentas, también pueden cobrar una pensión de jubilación, pero en este caso de carácter no contributivo.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 establecen que la cuantía de las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva se incrementa en el 3% respecto de la cuantía establecida para 2021, quedando el importe anual para el año 2022 en 5.899,60 euros anuales en 14 pagas (414,90 euros mensuales).

Las cuantías en 2022 son:

Básica para un pensionista: 5.899,60 euros al año, 421,40 euros al mes.

Mínima del 25% de la establecida: 1.474,90 euros al año, 105,35 euros.

Cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos será la siguiente: