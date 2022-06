Transportes llama a la calma a los camioneros: “Estamos trabajando en las soluciones a que nos comprometimos”

Transportes cree que no hay motivo para que la Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera retome los paros que suspendió en abril, tal y como parece que se está planteando hacer esta organización de cara al verano. La titular de este departamento, Raquel Sánchez, ha asegurado que están trabajando “desde el primer día en lo que nos comprometimos” y ha añadido que, en los próximos días, se reunirán con el sector para presentarles los avances que han hecho para confeccionar una ley que aplique al transporte de mercancías por carreteras los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria y les impida trabajar a pérdidas, principal reivindicación de la Plataforma.

Sánchez, que ha asegurado que el compromiso del departamento es presentar esa ley antes del próximo 31 de julio, ha añadido que “nos consta que muchas de las medidas aprobadas [en abril para acabar con la huelga], que se calificaron como históricas, como las que afectan al problema de la carga o la descarga o la revisión de los precios de los carburantes, están funcionando”, ha asegurado la ministra. “Apelo a la tranquilidad. El ministerio se comprometió y está trabajando”, ha remachado.

Como ha explicado Sánchez, en los próximos días, Transportes tiene previsto reunirse con el sector, incluyendo también un encuentro el viernes con Plataforma, que no forma parte del Comité Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación de las compañías. Una reunión que se producirá bajo la amenaza de esta organización de retomar los paros que suspendió en abril.

Después de 20 días de huelga que afectaron más de lo que se preveía a la actividad del país, Plataforma decidió el 2 de aquel mes «suspender temporalmente», que no desconvocar, la huelga que habían iniciado el 14 de marzo. Lo hicieron después que el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) acordasen un paquete de ayudas al sector, incluidos los 20 céntimos por litro de carburante luego generalizados, y que el departamento presentará antes del 31 de julio un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los camioneros no trabajen a pérdida, principal reivindicación de Plataforma.

Amenaza de paros

Pero, según ha asegurado el presidente de Plataforma, Miguel Hernández, en un vídeo enviado a sus asociados hace tres días, «hace 15 días advertimos a la administración de que no tenemos noticias de esa ley» que, según asegura, es «la garantía de que trabajando no nos arruinemos». Por ello, advierte, «si a partir del 30 de junio la administración no da señales de vida, haremos asambleas provinciales para ver la voluntad de todos». Porque, según Hernández, «reactivar el paro es una de las opciones más señaladas y quizá la única alternativa para que la administración entienda que no se puede reír de los transportistas».

Hernández asegura en el vídeo que «vamos a intentar que esto se arregle por la vía del diálogo. Pero si hay que tomar medidas, Plataforma lo va a hacer. No nos va a temblar el pulso. Hemos venido para actuar».