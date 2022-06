Los camioneros amenazan con una nueva huelga en verano

Los camioneros están dispuestos a desenterrar en hacha de guerra de nuevo en verano. La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte está dispuesta a reanudar la huelga que suspendió en abril en próximas fechas si el Gobierno no materializa la ley que les permita trabajar sin pérdidas.

Después de 20 días de paros que afectaron más de lo que se preveía a la actividad del país, Plataforma decidió el 2 de abril «suspender temporalmente», que no desconvocar, la huelga que habían iniciado el 14 de marzo. Lo hicieron después que el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el que están presentes las principales patronales del sector pero en el que Plataforma no participa; acordasen un paquete de ayudas al sector, incluidos los 20 céntimos por litro de carburante luego generalizados, y que el departamento presentará antes del 31 de julio un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los camioneros no trabajen a pérdida, principal reivindicación de Plataforma.

Pero, como asegura el presidente de Plataforma, Miguel Hernández, en un vídeo enviado a sus asociados hace dos días, «hace 15 días advertimos a la administración de que no tenemos noticias de esa ley» que, según asegura, es «la garantía de que trabajando no nos arruinemos». Por ello, advierte, «si a partir del 30 de junio la administración no da señales de vida, haremos asambleas provinciales para ver la voluntad de todos». Porque, según Hernández, «reactivar el paro es una de las opciones más señaladas y quizá la única alternativa para que la administración entienda que no se puede reír de los transportistas».

Reunión

Para testar el estado de desarrollo en que se encuentra la ley, Plataforma se reunirá este viernes con el director general de Transportes, Jaime Moreno García-Cano, en la sede del ministerio que dirige Raquel Sánchez. Hernández asegura en el vídeo que «vamos a intentar que esto se arregle por la vía del diálogo. Pero si hay que tomar medidas, Plataforma lo va a hacer. No nos va a temblar el pulso. Hemos venido para actuar».

Aunque Plataforma es una organización integrada en su mayoría por pymes y autónomos y que, sobre el papel, no contaba con demasiada fuerza cuando convocó el paro, los efectos que causó sobre la economía fueron notables, con pérdidas que en sectores como el alimentario superaron los 1.300 millones y afectación y gran parte del tejido industrial, con paradas de fábricas incluidas.

Además de no trabajar por debajo de costes explotación y de la carga y descarga, Plataforma demanda la limitación de la intermediación en el contrato de Transporte a un solo contratista.