El paro de los transportistas sigue: «De aquí no se mueve nadie sin pactar con nosotros»

Después de una maratoniana reunión que se ha prolongado por espacio de más de diez horas, el Gobierno y los representantes del sector del transporte integrantes de la Comisión Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) por carretera han avanzado para alcanzar un acuerdo para aliviar el incremento de los precios de los carburantes de estos profesionales. Al cierre de esta edición, sin embargo, no habían alcanzado un pacto que, sin embargo, no va a lograr uno de sus principales objetivos: acabar con la huelga convocada por la Patronal de Defensa del Transporte. La organización convocante del paro insiste en que nada de lo negociado y de lo que se pueda acordar les vale porque la CNTC no les representa por lo que la huelga se mantiene. De hecho, no son parte de la misma, por lo que no están negociando con el Ejecutivo. «Mientras no se sienten [el Gobierno] con los señores acertados, esto no se va a solucionar. De aquí no se mueve nadie mientras no haya una solución pactada con nosotros», ha advertido en un vídeo el presidente de Plataforma, Manuel Hernández, que ha hecho un llamamiento a los transportistas para que secunden la marcha que han convocado hoy en Madrid. Para Hernández, es «bochornoso y aberrante que el Gobierno no se siente a hablar con los convocantes del paro que abre los telediario». Somos, ha remachado, «camioneros hartos de ser engañados y maltratados», al tiempo que aseguró en declaraciones a Efe que lo que quieren es no trabajar a pérdidas y que no reclaman «ni subvenciones ni limosnas».

Lo que se está negociando en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) entre el Ejecutivo -representado por Nadia Calviño, María Jesús Montero y Raquel Sánchez- y el CNTC no soluciona a juicio de Plataforma los problemas del sector. Tras acordar el pasado lunes inyectar 500 millones de euros en bonificaciones al carburante al sector, Gobierno y transportistas se han reunido un día antes de lo inicialmente previsto para acordar los detalles de cómo inyectar esos fondos. Sobre la mesa se ha puesto un descuento en el precio del combustible para los transportistas que podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y de la otra se hagan cargo las operadoras. Algunas, tal y como ha solicitado el Ejecutivo, ya han empezado a arrimar el hombro. Repsol ha anunciado que bajará 10 céntimos por litro el precio de sus combustibles a los transportistas que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España, un descuento que estará vigente desde el sábado 26 de marzo hasta el 30 de junio. Esta bonificación se suma a la que ya pueden obtener estos profesionales por el uso de la citada tarjeta.

Similar a otros países

De concretarse un acuerdo en esta horquilla, se trataría de cifras similares a las de los países del entorno como Francia, Italia o Portugal. Francia aplicará una rebaja en las gasolineras de 0,15 euros por litro de carburante para todos los consumidores particulares o profesionales a partir del 1 de abril y durante cuatro meses, e Italia reducirá en 0,25 el precio del litro de gasolina y del gasóleo durante un mes, hasta el 30 de abril. En Portugal, las medidas incluyen una bonificación de hasta 0,30 euros por litro de gasóleo a los vehículos de transporte de hasta 35 toneladas, que se limita a los 0,20 euros por litro en el caso de los camiones de mayor tonelaje al menos durante tres meses. Para facilitar su aplicación, el Gobierno luso implementará un sistema de reembolso directo en las gasolineras en colaboración con las compañías petrolíferas, para de este modo contribuir a la mejora de la tesorería de los transportistas.

Pero mientras el Gobierno y los transportistas que no están en huelga siguen negociando, el paro secundado por los seguidores de Plataforma sigue causando estragos en el tejido económico. La central térmica de As Pontes, propiedad de Endesa, está a punto de tener que detener la generación eléctrica ante la falta de suministros, según aseguraron a este diario fuentes de Endesa Noroeste. La central tiene varadas en el puerto de Ferrol 82.000 toneladas de carbón necesarias para alimentarla.

Otros sectores productivos muy golpeados, como el alimentario, siguen sumando víctimas. La empresa Legumbres Luengo ha anunciado este jueves la interrupción de la actividad en sus instalaciones de Riego de la Vega, en la provincia de León, ya que la huelga de transporte ha afectado a las operaciones de la fábrica al limitar la capacidad de carga de productos terminados y el aprovisionamiento de materias primas y auxiliares, como tarros, pallets y diversos materiales de embalaje. Y la industria aceitera española, que genera más de 4.000 millones de euros al año, emplea a 400.000 personas en la llamada “España vacía” y es uno de los pilares de la “Marca España” se encuentra “al borde de un colapso de consecuencias catastróficas en toda la cadena de producción y comercialización del aceite” por la huelga, según denuncia el sector.