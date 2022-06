Bono joven del alquiler: estas son las comunidades en las que ya se puede pedir y cómo hacerlo

El bono joven del alquiler, una de las medidas estrella del Gobierno para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, lleva medio año en vigor, tiempo en el que solo dos comunidades autónomas han publicado convocatorias para solicitarlo y ningún joven lo ha recibido aún. Según los cálculos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) alrededor de 70.000 jóvenes se podrán beneficiar de esta ayuda de 250 euros. Sin embargo, por el momento, solo los jóvenes de Cataluña y Comunidad Valencia pueden solicitarla. Te explicamos cómo hacerlo.

El bono, que se concederá por dos años y se abonará con efecto retroactivo desde enero de 2022. Los solicitantes de este bono, además de tener entre 18 y 35 años, deberán contar con unos ingresos que no estén por encima de tres veces el Iprem -24.318 euros anuales- y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas. Para las habitaciones, la renta máxima será de 300 euros, con la posibilidad de incluir en la solicitud a aquellos que paguen hasta 450 euros por cuarto en zonas tensionadas. Esta ayuda será compatible con otras ayudas de las comunidades siempre que no supere el 40% de la renta del alquiler, descontado el bono. Además, también será compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el IMV. La suma del bono y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Según explica Fotocasa, solo 11 comunidades han presentando la documentación que exige el Gobierno para emitir las transferencias de las ayudas: Asturias, Galicia, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura. De las anteriores, solo dos comunidades autónomas han publicado ya las convocatorias para presentar la solicitud: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Mientras, el resto de comunidades que no han presentado la documentación, ya que quieren que el Ejecutivo envíe primero el dinero, aunque este sostiene que sin esta documentación, no se harán efectivas las transferencias.

Cómo pedir el bono en Cataluña

Desde el 8 de junio a las 9:00h hasta el 17 de junio a las 17:00h se puede presentar la solicitud para pedir el bono joven del alquiler en Cataluña de forma telemática, a través del portal de trámites de la Generalitat, o de forma presencial en las oficinas de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. El gobierno catalán cuenta con un total de 58 millones de euros para 2022 y 2023, lo que representa el 14,5% de los fondos presupuestados, cantidad con la que estiman ayudar a unos 10.000 jóvenes.

Requisitos

-Para poder acceder a la ayuda es necesario estar empadronado en la vivienda o habitación arrendada o cedida, tener una fuente regular de ingresos y no deber ninguna mensualidad del alquiler, entre otros requisitos.

-Si se solicita la ayuda para el alquiler entero de la vivienda hay que tener en cuenta que:

Se tendrán en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia en edad laboral, consten o no como titulares del contrato.

Cuando en una misma vivienda dos o más personas titulares del contrato, soliciten la subvención, se considerarán los ingresos individuales.

-En el caso de la ayuda para el alquiler o cesión de uso de una habitación, sólo se considerarán los ingresos de la persona física subarrendataria o arrendataria solicitante.

Límite de ingresos anuales

Los jóvenes que soliciten la ayuda deben tener un salario máximo anual bruto de 24.301,57 euros en 2022 o de 23.664,15 euros en 2021.

Máximo de renta

En el área metropolitana de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental) pueden solicitar el bono todos los jóvenes con alquileres de viviendas de hasta 900 euros o 450 euros por habitación. Para el resto de la demarcación de Barcelona, el límite es de hasta 650 euros por vivienda o 350 euros por habitación. En Girona, el límite de la renta también es de 650 euros y 350 por habitación, mientras que en Lleida y Tarragona, se ha fijado en los 600 euros por vivienda y 300 por habitación. Hay que tener en cuenta que si varios residentes solicitan la ayuda, en ningún momento la suma total de las subvenciones podrá sobrepasar el importe del alquiler.

Cómo pedir el bono en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana fue la primera región española en lanzar la convocatoria del bono joven del alquiler. Esta ayuda, dotada de 22,8 millones en la Comunidad Valenciana, se puede pedir desde el día 2 de junio hasta el 31 de octubre.

Los requisitos a cumplir son:

Tener menos de 35 años, incluida la edad de 35 años, en el momento de solicitar la ayuda.

Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación.

Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en calidad de persona arrendataria, un contrato de arrendamiento de vivienda.

La vivienda o habitación arrendada o cedida deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria o de la unidad de convivencia que solicita la ayuda.

Aunque el Gobierno puso un límite de 600 euros mensuales para la renta de alquiler de una vivienda completa y de 300 euros para una habitación, las comunidades tienen la posibilidad de ampliar este máximo para zonas tensionadas. La Generalitat ha hecho uso de esta opción y ha ampliado el tope de Valencia hasta los 770 euros y hasta los 680 euros para Alicante y Castellón de la Plana. Puede acceder a más información y tramitar la solicitud telemáticamente o de forma presencial en este enlace.