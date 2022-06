La bruma con agua de rosas que arrasa en Tik Tok la puedes encontrar en Mercadona

Seguro que has oído hablar de las brumas faciales, también conocidas como los “facial mist”. Un producto cosmético tan versátil como útil porque hidrata, calma e incluso protege la piel. Son ligeras, cómodas de utilizar y sus resultados son maravillosos. La Perfumería de Mercadona, atendiendo siempre a las necesidades de sus clientas y a las últimas tendencias en el sector de la cosmética, se ha convertido en una de las referencias de belleza low cost favoritas de las usuarias gracias a formulaciones de gran calidad y beneficios probados que no tardan en convertirse en éxito de ventas como este Mist con agua de rosas.

Controla los granitos, hidrata y equilibra el pH

El agua de rosas es un producto de belleza usado desde la antigüedad (dicen que Cleopatra solía lavarse los ojos tres veces al día con un preparado de agua de rosas que mantenía el contorno de sus ojos tersos y firmes), y no es de extrañar, ya que posee múltiples beneficios. El primero de ellos es que refresca e hidrata la piel del rostro.

Mist de agua de rosas FOTO: Mercadona

Es ideal para hidratar la piel en ambientes resecos por la calefacción o el aire acondicionado, cuando viajas en avión, en verano en días de calor sofocante, o en cualquier momento que sientas que tu piel está apagada o tirante. Además, también puedes usarlo para hidratar la piel del cuerpo, sobre todo zonas que tienden a estar secas, como los codos, las rodillas, los pies... Por sus propiedades antibacterianas, es un buen aliado para las pieles con tendencia a tener acné, ya que ayuda a controlar este acné y a disminuir el enrojecimiento. Si lo aplicas después de la limpieza facial y antes de la crema, es perfecto para equilibrar el PH y evitar la tirantez, recuperando el confort de la piel.

Lo mejor de todo es su agradable aroma que puede ayudar a controlar el estrés, relajar y dormir mejor. Solo tienes que pulverizar un poquito de agua de rosas sobre la almohada antes de acostarte.

Con todos estos beneficios no nos extraña que este Mist con agua de rosas se haya convertido en el protagonista de Tik Tok, ya que su aplicación diaria no solo refresca e hidrata, también regenera, calma, relaja, desinflama, limpia, descongestiona, rejuvenece... pero ¿quién no va a querer este producto?.