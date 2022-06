La capital se viste de gala por la ciencia

La investigación se puso elegante para rendir homenaje a 17 grandes profesionales de la ciencia. El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid abrió sus puertas para celebrar la II Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral durante la noche del pasado viernes, 24 de junio. Un evento organizado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), presidida por el prestigioso periodista D. José Luis Barceló, que fue conducida por la presentadora Ana García Lozano.

La ciencia es una profesión comprometida, necesaria e indudablemente innovadora. Sus continuos avances obligan a los profesionales a estar al día. El crecimiento de la sociedad no se comprende sin la ciencia, y la AEDEEC ha querido homenajear, por segundo año consecutivo, los esfuerzos de quienes rinden su vida a ello.

Prestigio y sabiduría

En palabras de Ana García Lozano, la entrega de premios comenzó con un video de apertura de la Asociación que dio la bienvenida a cada uno de los asistentes al céntrico y glorioso hotel de la capital.

La gala comenzó con la entrega del Premio Excepcional. La imposición de la medalla de oro europea al mérito en el trabajo fue entregada a un profesional del periodismo y los deportes: Jesús Álvarez. Un referente en los Servicios Informativos de TVE y presentador del programa de entrevistas de Teledeporte, «Álvarez café», que lleva décadas dedicándose a la comunicación: «No sé si me lo merezco, pero llevo los suficientes años como para darme cuenta de todo el trabajo que he hecho», agradecía, recordando sus comienzos y dedicando el galardón a «todas aquellas personas que no tienen trabajo».

La presencia de Juan Miguel Aguilar, director general de Berger-Levraut España, continuó la ceremonia. Su indudable esfuerzo en transformación digital le convierte en uno de los profesionales más relevantes en innovación y crecimiento empresarial: «Me gustaría agradecérselo a las personas que nos acompañan en los momentos difíciles: la familia», exclamaba.

El empoderamiento femenino y el papel de la mujer en la empresa vino representado por la fundadora de AKRN Scientific Consulting, la Dra. María Elizabeth Nyåkern. Una empresa de referencia en productos sanitarios, biotecnológicos e investigación clínica en España y Europa, cuya plantilla puede presumir de estar compuesta por el 70% de mujeres: «España es innovación, turismo y talento», reconocía la científica durante su discurso.

La productora de papel Papresa fue la siguiente protagonista de la noche. Su presidente, Miguel Sánchez, acudió al prestigioso hotel para hablar de crecimiento. Sus más de 125 años de historia le han hecho convertirse en el único productor de papel prensa del sur de Europa, pero sus avances han sido indudables en los últimos años: «Hemos creado un proyecto para diversificar a la compañía hacia otra parte del mercado», destacaba el premiado, citando la innovación como parte del presente y futuro.

Ciencia y salud van de la mano. La investigación en la lucha contra enfermedades es importante e indispensable, al igual que el reconocimiento a la compañía Keyzell Holding, experta en buscar soluciones efectivas al cáncer en el ámbito asistencial a través de la Inteligencia Artificial. Un galardón que recogió su CEO, José Esteban del Corral, que mentaba su unión a los avances tecnológicos: «He tenido una vida profesional muy variada, pero siempre relacionada con la innovación», reconocía.

Viajando a otro sector, la noche continuaba con la presentación de Inmaculada Palomo, delegada técnica de la Casa Desenchufada de Grupo Index, una constructora moderna, comprometida con el medioambiente y pionera en crear una promoción inmobiliaria sin red eléctrica en España, pues «el futuro de la vivienda es sostenible», recordaba.

«Mi situación es un poco anómala», comenzaba el discurso del siguiente galardonado. D. Francisco de Borja Iribarne, fundador y CEO de Profesor CBD, fue reconocido por la distribución de productos de CBD destinados al bienestar. Un éxito nacido de una situación familiar, por la que comenzó su investigación con el fin de mejorar la enfermedad de su madre.

La investigación terapéutica continuó liderando la ceremonia de la mano de Jean Marie Raymond, reconocido por su labor en Pharmactive Biotech Products SLU. Una compañía biotecnológica pionera en alternativas terapéuticas naturales a partir de especies botánicas autóctonas. Y, continuando con la misma rama, la presentadora dio paso a Guillermo Osvaldo Garcés, director de la clínica Eye Vision Institute, centrada en la salud visual de sus pacientes con tecnologías de alta gama y servicios de calidad.

Eduardo Jiménez-Carlés, director general y fundador de Soinde, fue el siguiente premiado. Soinde es una distribuidora de dispositivos médicos especializado, con servicios enfocados en dar soporte al trabajo que realizan los profesionales sanitarios: «Intentamos que los cirujanos trabajen más cómodos, con mayor seguridad y, además, a buen precio».

De una manera emotiva, Guillermo Romero Álvarez, directivo de Los Álvarez Romero, recogió su galardón: un premio dedicado a décadas de trabajo familiar, capacitado y con un gran esfuerzo en adaptarse a los cambios que pide la sociedad. Así, Romero Álvarez recordaba a su padre desde el estrado: «Este galardón no es para mí, es para él», confesaba.

El siguiente galardón recayó en Pablo González Moro, Managing Director de Futurs Health. Un nuevo concepto de salud responsable que apuesta por dar soluciones óptimas a las necesidades asistenciales de los profesionales del sector. Un ejemplo de innovación, avance y conocimiento.

El premiado que siguió la gala tiene a sus espaldas 90 años y cuatro generaciones: Hierros y Acero de Santander S.A. «Somos casi de la edad del hierro, pero tenemos desarrollo e innovación», indicaba orgulloso su gerente, Juan Carlos, encargado de subir a recoger el galardón.

La velada siguió con el reconocimiento a la Dra. Elizabeth Arrojo, directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA): «No hay nada más gratificante en este mundo, que ayudar en la salud», aseguraba orgullosa durante su discurso. Con su trabajo, ayuda a evolucionar las técnicas y lucha por encontrar nuevas evidencias científicas. Así, entre sus logros está el de descubrir una técnica pionera que reduce el número de sesiones de radioterapia en el cáncer de mama. «Me gustan las evidencias científicas demostradas, pero las que más me gustan son las que están por demostrar», declaraba.

La entrega de premios continuó con la presencia de D. Jordi Cerqueda de la Querola D’Ordino, acompañado de sus hijos: «Soy innovador de siempre, pero no lo sabía porque no se mencionaba», aseguró haciendo un repaso por su larga vida profesional.

Así, el siguiente en recoger el galardón fue Josep Fábregas i Pedrell, un referente en el tratamiento de adicciones a nivel internacional, gracias a su especialización de más de cuatro décadas en psiquiatría. El profesional agradecía el reconocimiento a un campo, aún por descubrir: «Hay gente que piensa que la psiquiatría es algo extraño, qué suerte que aquí se reconozca como innovación».

Tras estas palabras, la presentadora dio paso a la última premiada de la noche. La contribución de Nerea Subirán a la ciencia, por su trabajo como PhD a la Reproducción Humana, fue reconocida. Un campo en el que ha dirigido una línea de investigación aportando importantes avances relacionados con la fertilidad masculina.

De esta manera, para poner el broche final a la noche y tras la foto de familia, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena en el Hotel Westin Palace de Madrid, donde pudieron hacer historia y charlar sobre sus logros y el futuro tan glorioso que le espera a la innovación en nuestro país.