Hepatitis C: una de las pandemias ocultas del siglo XXI

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que en 2019 fallecieron 290.000 personas debido a la hepatitis C, sobre todo por cirrosis hepática. El virus de la hepatitis C (VHC) causa infecciones agudas y crónicas. Aproximadamente un 30% de las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en los seis meses siguientes a la infección, sin necesidad de tratamiento. En el 70% restante la infección se cronifica. El riesgo de presentar cirrosis que tienen las personas con infección crónica por el VHC oscila entre el 15% y el 30% en un periodo de 20 años. La hepatitis C es un virus que se transmite a través la sangre y cuyas causas más habituales de transmisión son: la reutilización o la esterilización inadecuada de material médico en establecimientos de salud, la transfusión de sangre y hemoderivados sin analizar; y el consumo de drogas inyectables, pero acciones más cotidianas como compartir una cuchilla de afeitar puede causar la transmisión del virus.

El período de incubación de la hepatitis C oscila entre 2 semanas y 6 meses. La sintomatología aguda puede incluir fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, color oscuro de la orina, color claro de las heces, dolor articular e ictericia (coloración amarillenta de la piel y el globo ocular). Pero existen un 80% de personas que no presentan síntomas, por lo cual no saben que son posibles transmisores de la enfermedad.

La OMS se ha propuesto el objetivo de erradicar la hepatitis C para el año 2030. Sin embargo, no existe un protocolo actualmente implantado para identificar esta enfermedad de forma accesible y rápida. Actualmente, estas pruebas se suelen realizar con la aparición de síntomas bajo prescripción médica. Las desventajas de los sistemas actuales de detección precoz son su alto coste y el tiempo en obtener los resultados, como mínimo 24 horas. BioAssays, empresa participada por ARQUIMEA, es una plataforma biotecnológica española especializada en biología molecular y biomedicina que ha desarrollado un sistema de análisis y diagnóstico de la hepatitis C económico y de fácil acceso, que permitirá completar cribados masivos, periódicos y rutinarios a la población.

«En BioAssays estamos desarrollando un novedoso sistema de detección para la hepatitis C y otros virus como el SARS-CoV-2 o el Zika utilizando nanosondas: nanopartículas recubiertas por secuencias cortas de ADN complementarias al material genético viral. Así la unión de las nanosondas al genoma viral provoca su precipitación y color visible a simple vista. Se trata de un sistema que no requiere disponer de equipamiento específico y personal cualificado, por lo que podrá realizarse fuera de la clínica», explica el CEO de BioAssays, Ricardo Madrid. «Con este nuevo desarrollo podremos detectar la hepatitis C de manera proactiva, saliendo a la calle, a los principales núcleos de riesgo, como ya se hace para detectar otras enfermedades como el cáncer de mama» comenta Ricardo Madrid.

En este sentido, el nuevo sistema que ha desarrollado BioAssays es «portable», es decir permite ser instalado en puntos móviles, por ejemplo, en una furgoneta perfectamente equipada. Detecta con una fiabilidad superior al 95% el virus causante de la hepatitis C, por un coste altamente accesible para la Sanidad Pública y con resultados en tan solo una hora. «Con nuestro sistema de diagnóstico rápido, bastaría con unas simples gotas de sangre capilar para poder realizar el análisis en un máximo de una hora. Además, en grupos marginales, de más alto riesgo por temas como la drogadicción, con poco arraigo en el sistema de salud, podemos acercarles el sistema y darles un diagnóstico y un tratamiento adecuado en su caso».

En estos momentos el sistema de análisis y diagnóstico de Hepatitis C de BioAssays espera la validación de las autoridades competentes. «Nuestra tecnología está validada con un total de 50 muestras, y ahora lo que queremos es conseguir más muestras para que desde las entidades acreditadoras a nivel europeo pueda ser certificado como sistema de diagnóstico. Esperamos conseguir todas las muestras, hasta 1.500, de aquí a final de año» señala Ricardo Madrid.