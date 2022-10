Estatutos de una comunidad de vecinos: así es como se pueden cambiar

La convivencia en una comunidad de vecinos es en muchas ocasiones compleja, la cual puede dar lugar a conflictos entre los pertenecientes a estas entidades, siendo necesario que existan ciertas normas que garanticen un buen funcionamiento, estabilidad y armonía entre los vecinos.

En este sentido, los estatutos de una comunidad de vecinos son una serie de documentos que establecen tanto los derechos como las obligaciones de todas aquellas personas que sean propietarias de algún inmueble en una misma comunidad. Estas normas son de obligatorio cumplimiento, por lo que todos los miembros que formen parte de esta comunidad deberán acogerse obligatoriamente a dicha normativa.

Este documento no tiene un modelo base definido, sino que es un acuerdo totalmente voluntario. No obstante, es recomendable contar con estos documentos, ya que así se establecerá lo que se puede hacer y lo que no en una comunidad determinada. En este contexto, es el administrados de fincas quien se encarga de buscar a profesionales especializados en redactar estatutos basados en las necesidades específicas de cada comunidad.

Por tanto, para qué se apruebe y valide el estatuto deberá exponerse en una junta de propietarios y requiere el acuerdo unánime de la totalidad de los propietarios, ya que en caso contrario deberán volver a ser debatidos y redactados. Una vez se llegue a un entendimiento y todos los vecinos conozcan los estatutos, este documento deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad para obligar a los futuros veicinos a su cumplimiento.

Asimismo, pese a que los estatutos no se regulan por una ley específica, estos deben redactarse de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, ya que es la que regula todo lo relativo a las comunidades de propietarios y a la convivencia entre vecinos. Es por ello que pese a que no se establecen los temas que deben constar en los estatutos, sí que defiende su cumplimiento.

¿Se pueden cambiar los estatutos?

Los estatutos de una comunidad de vecinos sí que podrán sufrir modificaciones, aunque será necesario que el presidente de la comunidad de vecinos o el administrador de fincas convoque una junta extraordinaria para analizar qué puntos o partes de los estatutos se deberían cambiar.

Al igual que en el momento de su aprobación, para hacer estos cambios en los estatutos se deberá contar con el acuerdo unánime de todos los propietarios de las viviendas y los locales de la comunidad, ya que sino no podrán ser modificados.

Tras llevar a cabo las modificaciones, los estatutos deberán inscribirse de nuevo en el Registro de la Propiedad para que los nuevos propietarios tengan que acogerse a los derechos y obligaciones establecidos en dichos documentos.