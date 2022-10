Uno de cada cuatro hogares no puede ahorrar nada a final de mes

La vida cada vez es más cara y el imparable alza de precios está poniendo entre la espada y la pared el poder adquisitivo de miles de ciudadanos, el cual se está reduciendo poco a poco, generando mayores dificultades para que puedan llegar a fin de mes sin acabar en números rojos. Por tanto, no es de extrañar que las personas tengan que recurrir a los ahorros y reducir gastos para poder afrontar esta situación de incertidumbre. Sin embargo, el 25% de los hogares españoles no pueden ahorrar nada a final de mes y tan solo una de cada tres personas consigue ahorrar hasta un 10% de lo que ingresa, según los datos que desprende el Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar 2022.

Asimismo, en España lo más habitual son hogares donde conviven una media de tres o cuatro personas, y en más del 25% de estos casos, en total no llegan a los 2.000 euros mensuales de ingresos con lo que deben hacer frente a todos los gastos asociados al inmueble, tal y como muestra el estudio. No obstante, existen familias que se encuentran en una situación aún más compleja, ya que en el 6% de los hogares conviven hasta cinco personas o más con unos ingresos totales que no llegan siquiera al Ingreso Mínimo Vital, quedando por debajo de los mil euros al mes.

Por tanto, pese a que los ingresos de muchos hogares resultan insuficientes, los gastos ineludibles asociados a la vivienda continuan siendo elevados, haciendo que llegar a fin de mes sea toda una odisea. La partida del hogar cuyos precios suponen un mayor riesgo para la economía de las familias son los gastos en los suministros como la luz, el gas y el agua. Tras estos, en un segundo nivel se sitúan los precios de los gastos por transporte, alimentación y el pago de la vivienda. Por último, partidas tales como ocio, enseñanza, ropa o viajes, entre otras, son las que menos riesgos reportan a la estabilidad económica de las familias, aunque aún así siguen afectando a porcentajes significativos de hogares.

El 70% de los hogares no pueden hacer frente a gastos inesperados de 1.000 euros

Sin embargo, no son solo las familias extensas las que se tienen que enfrentar a esta problemática, ya que esta también se observa en los hogares unipersonales. En este sentido, el 55% de los hogares de dos o más miembros que ingresan menos de mil euros no pueden ahorrar nada a final de mes.

Además, ante los gastos inesperados, contar con ahorros se vuelve esencial en muchas ocasiones para no acabar en números rojos. Pese a ello, siete de cada diez hogares españoles no pueden hacer frente con su salario mensual a gastos de este tipo de mil euros. Del total de los hogares encuestados, un 51% tendría que tirar de ahorros y un 17% no podría afrontarlo.

En este contexto, para hacer frente a estos gastos, más de la mitad de los encuestados (53%) recurre a préstamos de entidades bancarias o financieras, y a estas últimas para cantidades de haca mil euros; o incluso piden ayuda a familiares o amigos, una alternativa a la recurre el 46% de los españoles.

“Para evitar que la devolución se eternice y siga viva en años siguientes, conviene recurrir a la financiación sólo para afrontar un gasto extra que surge de manera puntual y evitar, siempre que sea posible, recurrir a un préstamo para financiar los gastos recurrentes que se presentan todos los meses o años”, explica el director financiero de Cofidis, Alberto Logas.

Por tanto, la organización económica de los hogares es imprescindible para no acabar a final de mes en números rojos. El fondo común y el reparto de gastos son las opciones más adoptadas para afrontar la economía de un hogar, aunque en dos de cada diez casos es una única persona la que corre a cargo de todos los gastos domésticos.

Asimismo, una de cada tres personas aporta ayuda económica a otra persona, que generalmente son los hijos, para quienes esta ayuda es básica o al menos muy importante para su sustento en tres de cada cuatro casos. En el 24% de las veces las personas que la reciben dependen económicamente de sus benefactores y en más de la mitad de las ocasiones estas ayudas se ofrecen mensualmente de forma periódica.