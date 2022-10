Así es como puede ahorrar a final de mes con el truco de las 72 horas

La presión inflacionista es uno de los principales factores que están lastrando la recuperación económica del país y además está mermando poco a poco el poder adquisitivo de miles de hogares, haciendo que sea cada vez más complicado llevar a cabo las actividades del día a día sin acabar en numeros rojos a final de mes. En este sentido, los bolsillos de las familias españolas se han visto resentidos, haciendo que sean muchas las personas las que busquen alternativas para recortar gastos y no malgastar el dinero en compras innecesarias. Es por ello que se vuelve esencial preparar un colchón apartando una pequeña cuantía de dinero para hacer frente a gastos imprevistos sin tener que endeudarse.

No obstante, apretarse el cinturón y ahorrar no siempre es una tarea sencilla, ya que el consumismo por adquirir aquello que se desea suele ser imparable para la mayoría de personas, haciendo que se realicen compras compulsivas. Por tanto, el “truco de las 72 horas” puede ser un método bastante útil para evitar caer en la tentación. Pero, ¿en qué se basa? Aquella persona cada vez que quiera comprar algo que realmente no necesita deberá esperar tres días antes de realizar la adquisición. En este periodo el consumidor tendrá tiempo de reflexionar si realmente necesita ese producto o si simplemente es un capricho, ya que en este caso se podrá ahorrar ese dinero.

Asimismo, la persona interesada en adquirir algún producto en concreto deberá pasar esos tres días sin mirarlo en Internet para poder tomar una decisión realmente consciente si finalmente esta se decanta por hacer la compra.

Además del truco previamente mencionado, desde la web 65yMás explican que se pueden llevar a cabo otra serie de acciones adicionales para intentar ahorrar una pequeña cuantía de dinero: