Liquidación de exposición de El Corte Inglés: así es como puede comprar móviles, ordenadores o relojes inteligentes con más del 30% de rebaja

A estrenar : El producto está como nuevo y no se ha usado , por lo que no existe ningún tipo de desperfecto, más allá del que se pueda observar en el embalaje. Además este se entregará con accesorios originales.

Casi a estrenar : En este caso, dicho producto está en perfecto estado y su uso puede ser escaso o no haberse usado, aunque no existe ningún tipo de desperfecto , más allá del que se pueda observar en el embalaje original. Al igual que el previamente mencionado, este se entregará con accesorios originales.

Grado B : Estos productos han sido ligeramente usados y tienen desperfectos visibles de menos de tres centímetros que no afectan a su correcto funcionamiento. Estos pueden llegar en el embalaje original o en uno neutro (dependiendo de su estado) y con accesorios originales o compatibles.