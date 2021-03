Hace días que Marta quiere dar un cambio a su teléfono. Ha leído y releído cientos de comentarios por internet, pero no se decide. Es cierto que le gustaría comprarse el último modelo de Apple, pero no está dispuesta a dejarse un porcentaje alto del sueldo en ello. De hecho, el iPhone 11 le gusta bastante. Tiene todo lo que desea de un terminal: gran cámara, buena batería, amplio almacenamiento, procesamiento rápido… Ella, sobre todo, lo utiliza como herramienta de trabajo y, de vez en cuando, para compartir contenido en sus redes sociales. Es periodista y, claro, la cabra tira al monte.

eBay acaba de estrenar una sección en su web dedicada a productos reacondicionados

Ha pensado adquirirlo en algún portal de segunda mano, aunque no se fía demasiado. ¿Comprárselo a un desconocido? ¿Y si es robado? ¿Sin garantías? Hoy en día existen muchos tipos de engaños y ella no quiere ser una de sus víctimas. Por eso, ha optado por echar un vistazo a los llamados móviles refurbished. Cada vez están más de moda en España y constituyen la excusa perfecta para ahorrarse algunos cuantos euros.

Un aparato reacondicionado es un dispositivo devuelto por el cliente a fábrica por algún motivo y que la marca lo ha reintroducido en el ciclo de revisión previo a la venta, de manera que se entrega al cliente con todas las garantías de un producto nuevo . Sin olvidar la seguridad y la protección que dan las plataformas que están detrás de ellos. Marta ha optado por eBay, que acaba de estrenar una sección en su web dedicada a este sector. “Todos los objetos pasan por una serie de controles de calidad y, además, están cubiertos por nuestra garantía desde el momento de la compra. Esto asegura que llegarán a las manos del comprador en perfecto estado y que, en caso de que no cumpla sus expectativas, éste podrá solicitar un reembolso”, sostiene Cristina Moya, directora de comunicación de eBay. A priori, todo son ventajas.

Estas son las categorías que encontramos en la página de eBay

“Un móvil de este tipo no es únicamente una alternativa al ahorro, también es una forma de garantizar la adquisición de un producto de calidad y de favorecer la sostenibilidad a través de la economía circular”, explica Jorge Marín, experto en tecnología tras el alias @tutecnomundo. Él es uno de los defensores de la propuesta que ha abanderado este gigante del ecommerce, que recopila en su nuevo espacio una gran cantidad de artículos reacondicionados de pequeñas y medianas empresas españolas. Gracias a él, cualquier usuario tendrá acceso a un gran inventario con multitud de opciones, entre las que aparecen portátiles, electrodomésticos, relojes inteligentes, cámaras fotográficas, videoconsolas, muebles…

Esta opción le va a permitir a Marta hacerse con un teléfono ya adquirido por otro usuario, pero con las mismas garantías que uno nuevo y a un precio hasta un 40% más bajo. Lo primero es especialmente importante, pues el fabricante lo garantiza durante el mismo plazo legal que uno nuevo. Así que pongamos que nuestra protagonista se atreve y da una oportunidad a esta nueva tendencia.

Cumple con todas sus expectativas

Lo recibe justo al día siguiente, perfectamente empaquetado y con todos los componentes que aparecían en el anuncio. Su iPhone 11 está nuevo. De hecho, no hay que perder de vista que, en muchas ocasiones, el motivo por el que los dispositivos originales se devuelven a fábrica es la ausencia de plásticos protectores o el desgaste de la caja. Esto hace que el terminal no se haya usado nunca antes. Marta lo enciende y lo configura sin ningún problema. Lo observa con detenimiento. ¿Está cumpliendo con todas sus expectativas? Sí, sin lugar a dudas. Tanto que no podría señalar ninguna diferencia entre uno nuevo y el suyo. Bueno sí, el precio.

Lo que tanto le preocupaba al principio sobre la pantalla, la batería y el sistema operativo, ahora, se ha desvanecido. Cuanto más lo usa, más segura está de que la decisión que tomó fue la correcta. Cumple con todas sus expectativas y eso es algo que resulta complicado en un mercado tan voraz como el que tenemos en la actualidad. Por cierto, Marta somos nosotros.

¿Cuáles son los productos más demandados?

Teléfonos móviles, portátiles, electrodomésticos y otros productos para el hogar… existe una larga lista de productos reacondicionados en eBay . Según las cifras que establece la plataforma su consumo ha crecido paulatinamente desde 2019. Pero, en base a cifras de la plataforma, los más deseados son los siguientes:

Móviles y telefonía. Si hay algún producto que bate récord de ventas en eBay, ese es el smartphone. Cada vez son más las personas que se suman a comprar un móvil reacondicionado. Informática. Ya sean ordenadores de mesa o portátiles, pantallas para PC, en la plataforma encontrarás disponibles gran variedad de modelos. Electrodomésticos. Aspiradoras, batidoras, panificadoras, robots de cocina, heladeras… Imagen y sonido. Sin duda, otro de los favoritos: televisores, equipos de música, auriculares o incluso altavoces. Otros. Entre el resto de productos que puedes encontrar destacan tablets, cámaras, muebles o consolas.

eBay garantiza el producto que compres como si de uno nuevo se tratase

“Queremos facilitar la navegación de nuestros usuarios con esta nueva página completamente dedicada al producto reacondicionado”, concluye Moya. “Nuestros usuarios pueden navegar por tipo de producto, por marca y aplicar diversos filtros hasta encontrar productos reacondicionados a un gran precio. Fomentamos la compra responsable y por ello ofrecemos un espacio destacado a los refurbished”.