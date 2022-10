El impuesto a los plásticos no se aplazará pese a su impacto en el precio de los alimentos

La alimentación es uno de los componentes que más está tirando de la inflación. Pero a pesar de su efecto, el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla aplazar la entrada en vigor de un nuevo impuesto que, según advierte el sector, impactará aún más en sus precios, el que gravará los plásticos no reutilizables a partir del 1 de enero.

El Plan Presupuestario 2023, en su escenario uno -el de los Presupuestos Generales del Estado- recoge una recaudación por impuestos de 344.627 millones de euros en términos de contabilidad nacional, un 7,6% más respecto a 2022. El Gobierno achaca esta mayor recaudación al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades o la entrada en vigor del citado impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.

Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos llevaban meses pidiendo el aplazamiento de su entrada en vigor hasta 2024 pues consideran que solo repercutirá negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor. Pero su petición ha caído en saco roto.

Desde el sector no han entrado a valorar si es necesario o no la introducción de un impuesto de este tipo -aunque recuerdan que sólo un país de la UE, Italia, ha dado el paso de crearlo puesto que Bruselas no ha dado instrucciones al respecto de crearlo- sino los plazos para su aplicación. «El impuesto se pensó en un contexto muy diferente al actual», han explicado, al tiempo de que advierten de que la coyuntura de las empresas deja «poco margen para que no se traslade al precio» de miles de referencias que están a la venta en supermercados y otras superficies de distribución.

Impacto de 300 millones

El tipo impositivo aprobado es de 0,45 euros por kilo y un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) calcula que la nueva tasa tendrá un impacto de 300 millones de euros.

El impuesto a los envases de plástico no reciclables es sólo una de la treintena de normativas que, según ha denunciado Anged, la patronal de compañías como El Corte Inglés o Carrefour, ha aprobado el Gobierno en algo más de un año y que han contribuido a encarecer el precio de los alimentos. Muchas de ellas, aseguran, adelantándose a los plazos fijados por Bruselas para su aplicación, lo que consideran un sinsentido en una situación económica tan compleja como la actual. Y más, argumentan desde el sector, cuando ministerios como los de Trabajo y Consumo están presionando al sector para que ajusten los precios de los alimentos básicos y ayuden así a las familias más vulnerables a sobrellevar la importante inflación que soporta la economía española.