Hacienda cuela una rebaja fiscal electoral en 2023 para rentas hasta 35.200 euros, pero la recuperará en 2024

El Gobierno ha decidido entrar de lleno en la batalla de las bajas impositivas planteada por el PP con la mirada puesta en el próximo año electoral, pero y lo ha hecho sin bombo ni platillo. A diferencia de lo hecho hasta ahora, Hacienda ha decidido añadir a última hora una extensión en el real decreto que adapta el reglamento del IRPF a la rebaja impositiva, que hasta ahora estaba limitada a quienes ingresan hasta 21.000 euros, para prolongar durante el ejercicio fiscal de 2023 la reducción de estas retenciones tributarias sobre la nómina a las rentas de hasta 35.200 euros, aunque su efecto tiene trampa, ya que el beneficio será neutro tras la liquidación que se haga en 2024.

Con esta ampliación, la rebaja beneficiará a nueve millones de contribuyentes, los cuatro correspondientes a los que tienen ingresos hasta 21.000 euros -apenas el 20% de los trabajadores, no el 50%, como afirmó la ministra en la presentación de esta medida- y los cerca de cinco millones que alcanzan hasta 35.200 euros en sus retenciones de 2023 -con este añadido sí que se estaría en el entorno de ese 50% anunciado-. Todos ellos gozarán de una rebaja en sus retenciones del IRPF en 2023.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Los contribuyentes notarán cierta ventaja fiscal el próximo año gracias a esta reducción en sus retenciones, que deflactará de forma parcial la presión inflacionaria. Pero la rebaja no será del todo real, ya que los trabajadores que estén entre el tramo del 21.000 y 35.200 euros deberán realizar una regularización de la reducción de retenciones en la Renta de 2023, que se realizará el ejercicio siguiente. Así, el efecto reductor será compensado, es decir, que la bajada se igualará con una subida posterior y, al final, el contribuyente tendrá que pagar más tras la liquidación que se efectúe en 2024 al haber tenido menos retenciones en 2023.

Fuentes del Ministerio de Hacienda no han querido explicar a LA RAZÓN por qué esta rebaja no se ha presentado oficialmente y se han limitado a remitir al documento del trámite de información pública en el que se detalla específicamente esta ampliación. En el penúltimo párrafo, que explica la modificación el apartado 3 del artículo 85, especifica que “cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución, a la que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, no superior a 35.200 euros anuales, la cuota de retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, tendrá como límite máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos excluidos de retención previstos en el artículo 81 de este Reglamento.»

De este modo, la rebaja opera sobre la reducción de rendimiento del trabajo, con un marginal efectivo del 51%, y lo amplía no solo a los que tengan rendimientos superiores a entre 18.000 y 21.000 euros, sino también a éstos últimos. Esto quiere decir que Hacienda ingresará el 51 de cada 100 euros que se les suba. Por tanto, como ha desvelado VozPópuli, los contribuyentes que se encuentran en la horquilla entre 21.000 y 35.200 euros verán sus retenciones reducidas por el IRPF de cara a la declaración de 2023 -y que se presentará en 2024-, pero tendrán que pagar más en la liquidación de 2024. Aunque esta adaptación fiscal no implica una subida directa, al reducir la cantidad retenida se elevará el pago final y, por tanto, acabarán pagando de más.