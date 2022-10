Se busca empresa agraciada con los fondos europeos

Prosigo afanosamente en mi búsqueda de alguna pequeña y mediana empresa que haya resultado agraciada con algún «dinerín» procedente del Fondo Europeo de Reconstrucción, o algo así, porque hace ya tanto tiempo que se aprobó que hasta se me ha olvidado el nombre exacto. De vez en cuando me desayuno con una noticia procedente, por supuesto, de fuentes gubernamentales, en la que se «vende» la cantidad de dinero que ha llegado o se ha pedido a Bruselas. Pero yo, por más que pregunto, todavía no me he encontrado con ningún pequeño o mediano empresario o autónomo que haya visto un solo euro. Que no digo yo que no haya llegado, sino que no conozco a ningún agraciado. De todas formas, este proceso no debe ir muy bien cuando la hasta ahora responsable de todo este tinglado ha dimitido o ha sido cesada, para poner al frente a alguien de la confianza de Moncloa.

En cualquier caso, hace ya unos cuantos meses conté aquí que la cosa pintaba mal, porque los encargados de la maquinaria administrativa (directores generales y especialmente subdirectores) se estaban quitando de en medio y no querían estampar su firma en la concesión de las ayudas, ante la posibilidad de verse «empitonados» judicialmente en el futuro, porque el procedimiento de adjudicación de los fondos preparado por el Gobierno no estaba muy claro que digamos. Muchos de ellos, según me cuentan desde la propia Administración, han pedido el cambio a otros puestos sin esa responsabilidad de tener que estampar su firma.

276 ocurrencias al año

Y, hablando del Gobierno, sus miembros nos sorprenden un día sí y otro también con alguna ocurrencia. No se libran ni aquellos a los que se presuponía más sensatos, como Calviño, o Escrivá, el inefable ministro de «Inseguridad Social». En total, incluido el presidente Pedro Sánchez, que también las tiene, como la de la corbata, son 23, y, a razón de una ocurrencia al mes por cada miembro y miembra, previsión un tanto escasa, nos encontramos con un total de 276 ocurrencias al año. No me voy a poner a echar cuentas, pero me parece que la han superado con creces. ¡A ver si hay un poco de suerte y alguno de ellos tiene la ocurrencia de que llegue el «dinerín» a las pequeñas y medianas empresas.