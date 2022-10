Mercadona estrena nuevo perfume y ya se ha hecho viral

Desde luego la cadena de supermercados Mercadona no se puede decir que no vaya un paso por delante de las demás. Si muchas veces nos asombramos que los productos de alimentación que se dan en determinadas épocas del año estén con dos meses de antelación en sus lineales, lo mismo podemos decir de otras áreas del supermercado. En su sección de Perfumería y Cosmética si hace poco nos sorprendían con una línea de maquillaje estupendo para las fiestas venideras , ahora nos “ataca” con el regalo perfecto, unos perfumes en formato para hombre o para mujer que ya han hecho virales en las redes sociales y que no podemos dejar de probar porque aunque llevan el mismo nombre de los más que conocidos My Soul, su “receta” es distinta y promete que nos va a refrescar en este otoño cálido que estamos teniendo.

My Soul Glacier

Este es el nombre elegido para las dos fragancias de venta ya en los supermercados físicos y online de Mercadona. Hay dos variantes, tanto para hombre como para mujer y es una versión más fresca de su ya famosísimo My Soul que promete que este otoño sea refrescante. De hecho su envase es así, como imitando el hielo.

My Soul Glacier for Her FOTO: Mercadona

My Soul Glacier for Her es el nombre específico de la fragancia “para ella”, su bote en blanco y turquesa y sus fragancias frutales y orientales seguro que nos conquistarán. Aunque lleva pocos días en el mercado las redes sociales han hecho su magia y han hablado, ¿puede que esta colonia se parezca a un perfume llamado La Nuit Tresor de Lancome?. Puede, tendrán que juzgarlo ustedes mismos. Notas de madera y especiado con pimienta rosa seguro que le parece un regalo ideal para estas festividades próximas (aunque no esté pensando en Navidad todavía con este calor).

La fragancia My Soul Glacier for Him viene en un bote de color azul y es la dirigida para los hombres. Con limón , mandarina, lavanda y geranio será la fragancia perfecta para aquellos que no les gusten las colonias fuertes, si no las que son más frescas y pueden usarlas todos los días.

My Soul Glacier for Him FOTO: Mercadona

Mercadona consigue que sus productos de este departamento en concreto como es Perfumería y Cosmética no duren mucho en los lineales del supermercado, aunque teniendo en cuenta que prácticamente acaban de salir a la venta esperemos que duren un tiempo para poder conseguir uno de ellos, aproveche antes de que se acaben.