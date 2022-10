Consigue una piel perfecta con la nueva colección especial de maquillaje de Mercadona

La cadena valenciana de supermercados ha visto un filón abierto en su departamento de Perfumería y Cosmética. Sus productos se vuelven virales en cuanto salen a la venta en las tiendas físicas. Aunque son muchas las personas que se han quejado de la “nueva moda” de Mercadona de sacar productos a la venta que corresponden a ediciones limitadas y pasado un tiempo no volver a encontrarlos ni en las tienda online ni en las físicas. Esto ha hecho que las quejas de encontrar el producto de maquillaje perfecto, o el pintalabios lleguen a nuestras vidas y luego no podamos encontrarlo más. Bien es cierto que Mercadona aclara que esto es lo que pasa con estas ediciones limitadas , que se ponen a la venta hasta fin de existencias, y claro, viento el éxito que tienen los productos cosméticos del súper nos podemos encontrar con que una vez probado y habiendo descubierto que nos encanta no podamos conseguir ninguno más.

Así que aproveche el momento ya que Mercadona ha lanzado una de estas nuevas colecciones especiales de maquillaje de cara al otoño. Un maquillaje que te dejará la piel perfecta sin necesidad de poner ningún filtro.

Maquillaje de alta cobertura

La nueva colección Especial Maquillaje es como hemos adelantado un maquillaje de alta cobertura como el que utilizan las estrellas de cine. Cubre totalmente las imperfecciones de tu piel y te proporciona una larga duración.

Todos los productos de esta colección cubren, unifican y perfeccionan tu piel. Disimulan manchas, pecas y tatuajes. Si quieres conseguir un aspecto sedoso para tu piel y sin filtros tendrás que probar estos productos de la colección especial antes de que se agoten.

Colección especial de Maquillaje FOTO: Mercadona

La colección de maquillaje consta de 4 productos:

Un “maquillaje no transfer” de larga duración. Su alta cobertura permite que dure más tiempo impecable. Está indicado para todo tipo de pieles, incluidas las secas, siempre que se hayan hidratado previamente. Solo tendrá que aplicar el maquillaje con una esponja, brocha o incluso con los dedos.

“Primer poros” es un corrector de poros y pequeñas líneas de expresión. Tiene una textura cremosa con un toque de color y un acabado mate aterciopelado. Crea un film invisible perfeccionador del rostro. Este producto se aplica antes de la base de maquillaje para una acción perfeccionadora.

El “maquillaje Matte Mousse” es un maquillaje de tacto seda, alta cobertura, textura ligera y acabado matificante. Está especialmente indicado para piel normal a grasa. Ayuda a controlar los brillos durante el día, además de perfeccionar el rostro.

El “corrector Camouflage” es el cuarto producto de esta colección especial. Este corrector está indicado para todo tipo de piel. Cubre desde las ojeras más oscuras hasta rojeces. Gracias a su alta cobertura oculta incluso pecas y tatuajes. Tiene un acabado natural y luminoso. Tienes dos tonos para elegir. Solo debes aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a corregir, y difuminar con una brocha o con los dedos a toquecitos.

Ahora solo debes descubrir los looks que puedes conseguir con los productos de esta Colección Especial, pero ya sabes, no tardes mucho que se agotan.