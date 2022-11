Así es como puede darle un “lavado de cara” a su cocina sin obras y de forma económica

No podemos negar que se nos ha pasado por la cabeza alguna vez la idea de darle un lavado de cara a nuestra vivienda cambiando algún aspecto en particular que ha dejado de gustarnos con el paso del tiempo como puede ser la distribución del salón o incluso pequeños detalles de nuestra cocina que parecen no encajar. No obstante, llevar a cabo una reforma en el hogar supone una inversión económica muy significativa que no está al alcance de todos, sobre todo en la actualidad, ya que el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha visto mermado por la situación de incertidumbre económica que azota el país. Tanto es así, que tan solo la reforma integral de una cocina de tamaño medio suele rondar los 15.000 euros, es decir, unos 1.500 euros por metro cuadrado. Además, a esta cuantía habrá que sumarle en algunos casos los permisos y licencias de obra necesarias, haciendo que la inversión se incremente, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

La cocina es uno de los espacios de la casa donde más tiempo pasamos, por lo que renovar tan solo algunos elementos sin llevar a cabo obras y sin grandes presupuestos puede ser clave para dar a este espacio del hogar una nueva vida: