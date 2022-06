Estos son los problemas más habituales al reformar una vivienda

El tener una vivienda en propiedad supone un gran desembolso de dinero, ya que son muchos gastos los que vienen asociados a un inmueble como el pago del préstamo hipotecario, el abono de suministros e incluso reformas que se necesiten o quieran hacer en este espacio.

Reformar una casa no supone tan solo una mejora de la calidad de la vivienda, sino también un incremento en el valor del inmueble de cara a una posible venta o puesta en alquiler por parte del propietario. No obstante, esto no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, ya que esta operación requiere de esfuerzo y dedicación, y en caso de no invertir el tiempo necesario, esto puede dar lugar a numerosos problemas. Por tanto, desde el portal inmobiliario de Fotocasa han establecido una serie de pasos y consejos para evitar que algo salga mal durante la reforma así como prevenir que el temor a los problemas nos impida a hacer cambios significativos en nuestro hogar.