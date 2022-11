El “boom” del panettone: su consumo se ha multiplicado por diez desde 2014

El fin de la noche de Halloween supone para muchos el inicio de la cuenta atrás para la Navidad. Tanto es así, que Mariah Carey, la cantante de la famosa canción de “All I Want for Christmas Is You”, considerada como la reina de esta festividad para muchas personas, ya ha publicado en su cuenta de Instagram un post dando comienzo a esta época navideña.

Por tanto, las largas colas en Doña Manolita para hacerse con los décimos para la Lotería de Navidad, los villancicos que ya se escuchan en los diferentes establecimientos e incluso la venta en supermercados de dulces navideños como turrones o panetones ponen de manifiesto que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina.

En este contexto, el panettone, pese a ser de origen milanés, ha cobrado gran importancia en las mesas de los españoles, ya que su consumo se ha multiplicado por diez desde 2014, según el Gremio de Pasteleros de Barcelona. Así, este pan dulce hecho con una masa de tipo brioche, relleno a veces con pasas y frutas confitadas; y otras con chocolate, supone uno de los habituales navideños de los españoles, consolidándolo así en el mercado nacional. En este contexto, el 89% de las ventas del sector de la pastelería, la bollería y la panificación se producen en nuestro país, según el Informe Anual 2021 de Produlce.

Por su parte, desde la compañía familiar de productos italianos Casa Lolito explican que el “éxito” de este pan de Pascua se debe principalmente a “los ingredientes naturales, sin químicos ni aditivos, la textura de algodón con un aspecto tierno y delicado, la forma de seta y al color dorado gracias el glaseado de avellana”.

Asimismo, si se quiere obtener un punto más de sabor, desde esta compañía aseguran que esta estructura esponjosa puede acompañarse de una crema elaborada con mascarpone, huevo, azúcar y coñac; o incluso calentar ligeramente el panettone antes de ser consumido para que la mantequilla se “active”, tal y como hacen en Italia, país donde tiene su origen este demandado dulce navideño.

De desconocido a postre estrella

El aumento de la demanda de este producto ha permitido que se incremente la facturación del sector de la bollería y pastelería, ya que en 2021 esta aumentó un 24% respecto al año previo, tal y como apunta la Asociación Española de la Industria de la Panadería, Bollería y Pastelería.

“El panettone se ha disparado en España. Hace 15 años eran un producto semi desconocido y ahora es el postre estrella de las sobremesas navideñas. El panettone empieza a ser un alimento gourmet, de buen paladar, y muy bien valorado por los consumidores, que lo convierten en un producto cada vez más demandado”, explica el director comercial de Casa Losito, Roberto Losito.

Esta compañía cuenta con siete variedades de este pan dulce, desde sabores clásicos como el chocolate o marrón glasé hasta innovaciones como el de pera con chocolate, convirtiéndola así en “un referente en cuanto a la variedad y excelente calidad de sus productos”.