Orden decretada para casi 50 productos de Halloween por posibles quemaduras, asfixia o estrangulamiento

La cuenta atrás para que de comienzo una de las fiestas más esperadas del año ya ha comenzado. El próximo lunes 31 de octubre se celebrará Halloween, día en el que desde los más pequeños hasta los más fanáticos de esta festividad aprovecharán para disfrazarse con un atuendo terrorífico de sus personajes o monstruos favoritos, yendo casa por casa con el conocido “truco o trato” para así conseguir algún que otro dulce. No obstante, pese a que estos disfraces pueden suponer una de las principales atracciones de esta festividad, estos pueden llegar a ser más peligrosos de lo esperado. Es por ello que desde Facua han advertido este viernes de que las autoridades de consumo han incluido en lo que va de año en la red de alertas de productos peligrosos hasta 48 artículos relacionados con esta festividad entre los que se encuentran 39 disfraces, 5 diademas, una máscara, una barba, una peluca y una vela.

En este contexto, todos estos artículos tienen una “orden de retirada del mercado”, además de que queda prohibida su comercialización. Por su parte, Madrid ha sido la comunidad que ha notificado más alertas con un total de 26, seguida de Galicia (10), Extremadura (6), Castilla y León (3), Baleares (2) y Aragón (1).

Ante esta problemática, desde esta organización recomiendan que para las próximas celebraciones de Halloween eviten comprar este tipo de productos, dado que “incumplen la legislación comunitaria en cuanto a seguridad”. “Los motivos por los que dichos artículos acaban siendo retirados del mercado son fundamentalmente el riesgo de quemaduras, asfixia y estrangulamiento. Esto último suele deberse a la presencia de cordones en la zona del cuello en determinados disfraces, algo que está prohibido en la ropa destinada a menores”, explican desde Facua.

En este sentido, entre los artículos incluidos en esta alerta se encuentran un disfraz de abeja infantil al no cumplir con los requisitos de inflamabilidad, un disfraz de unicornio lila o multicolor que con un cordón decorativo puede producir lesiones o incluso un disfraz de monstruito verde que puede ser perjudicial para la salud, entre otros.

En cambio, Facua aconseja a los consumidores que lean el etiquetado para comprobar que están adquiriendo disfraces fabricados con materiales homologados, así como el nombre del fabricante o importador correspondiente, además de la recomendación de uso por edad, entre otros aspectos relevantes.

No obstante, esta no es una problemática que se deba abordar tan solo desde la ciudadanía, sino que desde la asociación exigen a ayuntamientos y autoridades autonómicas que aumenten los controles para así proteger a los ciudadanos, siendo necesaria una mayor vigilancia en las aduanas, para que no puedan entrar “artículos que pueden generar graves accidentes”.

Mayor control en las fiestas de Halloween

En esta línea, las fiestas de Halloween también deberán tener una supervisión, por lo que la asociación solicita que las autoridades competentes a nivel autonómico y local comprueben en las discotecas y salas de fiestas si se han vendido entradas que “superen los aforos máximos permitidos”. Asimismo, desde Facua recomiendan a los usuarios llamar a la Policía Local si sienten que una celebración está excesivamente masificada por el riesgo que puede suponer para la seguridad.

“En estos eventos, los inspectores también tienen que supervisar que se cumplen todos los requisitos de seguridad y salubridad de los locales, tales como salidas de emergencia suficientes y accesibles, extintores o aseos en buenas condiciones y adaptados, entre otros requisitos”, sostienen desde esta asociación.