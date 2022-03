La huelga de transportistas va a más y provoca ya algunos problemas en la cadena de suministros

La huelga indefinida de transportistas convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional empieza a causar complicaciones más importantes de las que inicialmente parecía haber ocasionado. A pesar de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aseguró ayer que la incidencia del paro había sido mínima, hoy la patronal logística, UNO, ha advertido en un comunicado de que se están registrando “graves complicaciones” en la cadena de suministros y ha solicitado “la intervención inmediata del Gobierno para garantizar la seguridad y evitar, así, un posible desabastecimiento”.

La patronal ha advertido de que son varias las rutas canceladas con motivo del paro indefinido -que secundan desde ayer los pequeños transportistas, unas 130.000 pymes y autónomos- y la acción de los piquetes en los principales nodos logísticos de España. “Se están produciendo numerosos incidentes que están provocando un bloqueo en diferentes rutas de nuestro país, lo que está generando, a su vez, roturas de la cadena de suministro”, he dicho el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Las declaraciones de UNO se han producido poco después de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, haya asegurado en un tuit que Mercamadrid ha descargado un 50% de lo habitual para un martes como consecuencia del paro de transportistas. “El paro de transportistas está provocando problemas en el origen de las mercancías. Esto afecta a Mercamadrid, donde hoy se ha descargado un 50% de lo habitual para un martes”, ha detallado.

El paro de transportistas está provocando problemas en el origen de las mercancías.



Esto afecta a @mercamadrid_hoy, donde hoy se ha descargado un 50% de lo habitual para un martes.



Como siempre, todo su personal sigue poniendo su máximo esfuerzo al servicio de los madrileños. — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 15, 2022

A pesar del tuit de Villacís, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que el paro pueda desembocar en “problemas de desabastecimiento” de la capital. El alcalde, que ha calificado de “significativo” este dato del 50%, ha asegurado sin embargo que “desde el punto de vista de la distribución alimentaria, no va a haber problemas de desabastecimiento en la ciudad de Madrid” así como que “el resto de cadenas alimentarias tendrán asegurada la forma en que van a poder distribuir los diferentes productos”.

Uno de los puntos de origen con problemas a los que ha aludido Villacís es el Puerto de Bilbao. La huelga ha paralizado completamente la actividad de carga y descarga de mercancías por carretera en las instalaciones de Santurtzi (Bizkaia) del puerto vasco. “Por carretera no está saliendo ninguna mercancía del puerto de Bilbao, no trabaja nadie en Santurtzi, el puerto está parado al 100%. No carga ningún camión”, ha señalado a Efe un portavoz de la Asociación de Transportistas Trabajadores Autónomos del puerto de Bilbao, TransportBilbao, que agrupa a 420 socios que operan en ese puerto.

TransportBilbao, miembro de Fenadismer, segunda organización de transportistas más importante de España, no secunda este paro, pero los transportistas autónomos asociados, “por miedo unos y otros porque ya no les da la vida con el precio del gasóil”, están parados este martes, ha admitido dicho portavoz.

Esta mañana han tenido una asamblea en las instalaciones de Aparkabisa, el centro de transportes por carretera de Bizkaia, en la que no han tomado la decisión de apoyar el paro. Pero “tal y como está la situación, no podemos decirles a los asociados que vayan a trabajar”, ha explicado. “No está trabajando nadie, ni en Cantabria, ni en Asturias, ni en el Puerto de Valencia o el Barcelona y no vamos a mandar nosotros a nuestros asociados a que les hagan cualquier avería en los camiones. Es lo único que nos faltaba”, han agregado desde TransportBilbao.

En otros puntos de España, sin embargo, la huelga apenas se ha dejado notar. Mercavalència, el mayor centro agroalimentario de la Comunidad Valenciana, ha mantenido su actividad con normalidad y sin problemas de abastecimiento. Fuentes de Mercavalència han informado a Efe de que el mercado hizo acopio de producto local ante la previsión del paro del transporte, y se abastece principalmente de productores y productos de la zona por lo que, a día de hoy, no hay desabastecimiento en los mercados municipales ni “estanterías vacías” en el mercado mayorista.