El bitcoin y ether caen un 10% tras anunciar la plataforma Binance la compra de FTX

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y de mayor valor, y el ether, la segunda por valor, caen hoy frente al dólar entre el 9% y el 13% tras anunciar Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, la adquisición de su competidora FTX.

Poco antes de las 20.00 horas (19.00 GMT), el bitcoin retrocede el 9,6% y se cambia a 18.850 dólares, su mayor caída desde el pasado 13 de septiembre, y el ether pierde el 13,79% y cotiza en 1.410 dólares, según los datos de Bloomberg.

Durante la mañana, las dos criptomonedas han cotizado a la baja (caían en torno a un 6%) por las dudas sobre la solvencia de FTX, aunque después de la apertura de la Bolsa de Nueva York y el anuncio de Binance han entrado en una intensa fase de volatilidad y las pérdidas se han agudizado.

Binance ha anunciado esta tarde la compra de FTX tras una llamada de auxilio por la “crisis de liquidez” que afronta, según han anunciado los directivos de ambas empresas.

Bloomberg informaba este lunes de que FTX sufrió una fuerte retirada de fondos después de que su competidora Binance anunciara su intención de vender todas sus posiciones en el activo digital FTT, propiedad de la primera.

El anuncio de Binance ha desatado rumores sobre la solvencia de FTX y otras empresas vinculadas a esta última que tendrían en su balance un gran volumen de FTT, lo que ha afectado a su cotización.

“El mercado, tras los dramáticos acontecimientos de mayo y junio de este año para la industria (Luna/Terra, Celsius Network, Three Arrows Capital, Voyager, etc.), sigue extremadamente sensible a noticias de posible quiebra o posibles problemas de liquidez de la mayor criptomoneda” señalaba antes de conocerse la operación la firma de inversión XTB en un análisis de este martes.

“Si continúa el pánico por FTX, podría terminar con un aumento de los retiros de los usuarios de la plataforma y una consiguiente liquidación” de FTT, añadía.

El bitcoin lleva más de cinco meses en torno a 20.000 dólares afectado por la mala situación general de las bolsas, la política de subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) y otros grandes bancos centrales y el temor a una recesión.

Sin embargo, en las últimas semanas parecía asentarse en torno a 21.000 dólares, pese a las caídas de las empresas del sector tecnológico durante la temporada de resultados y las recientes subidas de tipos en Europa y EE.UU., lo que ha llevado a algunos analistas a especular con la posibilidad de que la criptodivisa hubiera tocado fondo.

Mañana se cumple un año de los máximos históricos del bitcoin (68.991 dólares) y desde entonces la divisa digital ha perdido más del 50 % de su valor.