“Singles Day”: 10 claves para contratar una hipoteca siendo soltero

Irse a vivir solo es más complicado que hacerlo en pareja, principalmente por el aspecto económico. La mayoría de la gente que se emancipa lo hace compartiendo piso con amigos o pareja para poder repartir los gastos. Llegado el momento de comprar una vivienda, el patrón se repite: la compra de una vivienda se suele hacer de forma conjunta con un pareja, ya que hacerlo como soltero implica tener que cumplir mayores requisitos. Esto es lo que se conoce como “tasa single”. Básicamente, las entidades bancarias ponen más reticencias y aumentan los requisitos a la hora de conceder el préstamo a solteros por miedo a futuros impagos por parte del comprador.

Según datos de IPG Mediabrand, en España hay actualmente cerca de 15 millones de personas sin pareja (36% de la población) que tienen que sufrir en su día a día la “tasa single”, el precio extra que una persona debe pagar al contratar o comprar un producto o servicio de forma individualizada. Con motivo del “Singles Day” o Día del Soltero, que se celebra el 11 de noviembre, Hipotecas.com, canal online de UCI, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, ha elaborado una guía con las 10 claves esenciales para que los solteros contraten un préstamo hipotecario.

Analizando el esfuerzo salarial bruto, los solteros españoles, con un salario medio de 25.165,51 euros, según la encuesta de Estructura Salarial del INE, necesitarían 5,95 años de sueldo anual íntegro para hacer frente a una hipoteca tipo de 149.883 euros, la cuantía promedio de las hipotecas formalizadas ante notario en el mes de septiembre. Y antes de comprar haber estado al menos 5 años ahorrando la mitad de su sueldo para disponer de la entrada. Para poder hacer frente a este desembolso y sortear los obstáculos que les pondrán las entidades bancarias, las personas solteras deben seguir los siguientes pasos.

Decálogo para contratar una hipoteca siendo soltero

1. El primero es analizar su situación personal. Hipotecas.com señala que es de vital importancia tener presente la situación económica propia y la estabilidad laboral, pues solo así se podrá llevar a cabo el cálculo de gastos mensuales asumibles y determinar si es buen momento o no para adquirir una vivienda en propiedad.

2. La recomendación del Banco de España es que no se destine más del 35% de los ingresos a pagar la deuda, por lo que lo más aconsejable para el particular es asegurarse de que la mayor parte de su salario no esté destinado a pagar la hipoteca, pues, en este caso, su concesión será menos probable.

3. La ubicación de un inmueble es, probablemente, el factor más importante a la hora de determinar su precio y evolución futura. En el caso concreto de los singles más jóvenes, la mejor opción es, una vez escogida la zona de preferencia para la compra, analizar el precio medio de la zona y comparar con otros barrios más cercanos, pues habitualmente, y sobre todo en grandes ciudades, los precios pueden variar sustancialmente.

4. Se ha de comprobar siempre el estado del inmueble y buscar aquellos con una certificación lo más eficiente posible desde el punto de vista energético para evitar que el consumo energético y los gastos de mantenimiento se encarezcan a la larga.

5. Al tratarse de un gran desembolso económico especialmente complicado para los solteros, lo mejor es dejarse aconsejar por profesionales inmobiliarios para valorar todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

6. El siguiente paso será contactar y comparar diferentes alternativas de financiación. Un verdadero experto calculará y presentará una simulación real de cada uno de los tipos de hipoteca que puedan encajar con las necesidades del cliente soltero.

7. Las recientes subidas de tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) han provocado que sea todavía más importante analizar qué tipo de hipoteca se ajusta a sus necesidades. Las hipotecas a tipo fijo o mixto han subido y las hipotecas a tipo variable también por el euríbor, un indicador que varía constantemente y provocará cambios en la cuota de su hipoteca durante aproximadamente 30 años, el tiempo medio de duración de un préstamo.

8. En el momento de valorar la propuesta formal presentada por la entidad financiera, debemos tener en cuenta que lo que antes se conocía como “oferta vinculante” ahora está dividido en dos documentos. Por un lado, la FEIN o Ficha Europea de Información Normalizada, que resume las condiciones de la hipoteca y tiene carácter vinculante durante al menos 10 días, en los que la entidad deberá respetar los términos de ese documento. Y, por otro, la FIAE o Ficha de Advertencias Estandarizadas, que incluye las cláusulas del contrato para conocer de forma detallada toda la información de la hipoteca que se va a contratar.

9. Antes de firmar una hipoteca, las personas deben reunirse, de forma obligatoria y gratuita, con un notario, que actuará como tercera parte independiente para asegurarse de que el cliente comprende todos los términos de la hipoteca. Finalizado este encuentro, la persona contará con 10 días de reflexión antes de tomar una decisión final.

10. Pasados estos días, el interesado, en este caso un soltero, podrá firmar la hipoteca, que se produce de forma presencial y frente a notario. Acabado esto, la persona habrá adquirido una vivienda en propiedad y comenzará a devolver a su entidad o banco, en los términos y plazos acordados, el préstamo.